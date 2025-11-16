Boca vs. Tigre, un duelo crucial para ambas tablas: hora, TV y streaming para verlo

Boca Juniors buscará asegurar el primer puesto de la Zona A cuando reciba a Tigre este domingo en La Bombonera, por la jornada 16 del Torneo Clausura. El Xeneize llega envalentonado tras ganar 2-0 el Superclásico ante River y sellar su pasaje a la próxima Copa Libertadores, mientras que el Matador, invicto desde hace más de dos meses, intentará dar la sorpresa y asegurar su clasificación a los playoffs con un resultado positivo en el templo boquense.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Boca Juniors y Tigre, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Boca Juniors y Tigre?

El partido entre Boca y Tigre por la fecha 16 del Torneo Clausura se jugará este domingo 16 de noviembre de 2025, a partir de las 20:15 horas (hora argentina) en el estadio La Bombonera. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium. El streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. El árbitro principal del partido será Darío Herrera, con Fernando Espinoza en el VAR.

El equipo de Claudio Úbeda atraviesa un momento formidable con tres triunfos consecutivos: se impuso 3-1 a Barracas Central, luego 2-1 a Estudiantes de forma agónica, y culminó la racha con el 2-0 sobre River en el Superclásico. Estas tres victorias le permitieron trepar a la cima de la Zona A con 26 puntos y asegurar su clasificación tanto a los playoffs como a la Copa Libertadores 2026 mediante la tabla anual.

Para el duelo ante Tigre, el técnico realizará dos modificaciones obligadas y estratégicas. Lautaro Di Lollo será baja por acumulación de la quinta amarilla, y su puesto será ocupado por Nicolás Figal, quien regresará a la titularidad tras cuatro meses de inactividad. Además, Milton Giménez será reservado, ya que tiene cuatro amarillas y una más lo marginaría de los playoffs, por lo que en su lugar ingresará Ander Herrera, que mostró un gran rendimiento en los últimos partidos.

El panorama de clasificación es ideal para el Xeneize. Si Boca le gana a Tigre, nadie podrá arrebatarle el primer puesto de la Zona A. Un empate también resultaría prácticamente definitorio, dado que Unión debería superar a Belgrano por una diferencia de ocho goles, mientras que una derrota solo lo haría caer al segundo lugar ante una victoria santafesina o una utópica goleada de Central Córdoba sobre Banfield.

Por su parte, el conjunto comandado por Diego Dabove se encuentra en el cuarto puesto de la Zona A con 22 puntos y llega tras una victoria por la mínima (1-0) ante Estudiantes. Tigre ostenta una racha de más de dos meses sin perder; su última derrota fue a principios de septiembre (1-3 ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina). Además, está muy cerca de abrochar su clasificación a la próxima Sudamericana.

En ese lapso, el equipo de Victoria disputó 8 partidos, con 3 victorias y 5 empates. Su última caída en el Torneo Clausura ocurrió a finales de agosto frente a Banfield, cuando cayó por 0-1 en el Florencio Sola. El Matador se ubica quinto en la tabla anual con 27 unidades y con empatar o ganarle al Xeneize, se meterá en los playoffs del Clausura. Incluso puede clasificar perdiendo, ya que tiene mejor diferencia de gol que la mayoría de los equipos que están por debajo en la tabla.

Un detalle importante: Guillermo Soto, Joaquín Laso y Sebastián Medina llegaron a la cuarta amarilla en el partido con Estudiantes, por lo que de ser amonestados nuevamente, deberán cumplir una fecha de suspensión en un hipotético cruce de octavos de final. Los demás jugadores con tarjetas se limpiarán para las fases finales, ya que las amonestaciones se reinician a partir de los playoffs.

Formaciones probables de Boca y Tigre

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Gonzalo Piñeiro, Jalil Elías, Sebastián Medina, Elías Cabrera; David Romero, Ignacio Russo.

El técnico de Boca, Claudio Úbeda, tiene dos bajas confirmadas para este encuentro. Lautaro Di Lollo recibió la quinta amarilla en el triunfo frente a River y será una baja obligada pensando en el choque ante el Matador. Su reemplazante será Nicolás Figal, quien volvería a la titularidad luego de cuatro meses. La última vez que el defensor había sido titular fue en julio, en el empate 0-0 frente a Argentinos por la primera fecha del Clausura.

Por otra parte, Milton Giménez llegó a la cuarta amarilla ante el Millonario y una amonestación más lo marginaría del duelo de octavos de final. Teniendo en cuenta que las tarjetas se limpian a partir de los playoffs, será reservado el próximo domingo y lo reemplazará Ander Herrera, de muy buenos ingresos en los últimos partidos. Al igual que Figal, el mediocampista vasco lleva un largo tiempo sin ser titular: su último partido desde el arranque fue en el debut por el Mundial de Clubes ante Benfica, el 16 de junio. Sin embargo, a diferencia de Figal, el ex-Athletic Bilbao sumó minutos en los últimos seis encuentros. Juan Barinaga y Carlos Palacios, que habían sido candidatos a salir del once, finalmente se mantendrán en la titularidad.

Por el lado de Tigre, Diego Dabove tiene a casi todo el plantel a disposición, salvo Jabes Saralegui, quien continúa recuperándose del edema óseo que arrastra desde el partido con Newell's. El volante no será arriesgado y apunta a estar disponible en un hipotético cruce de octavos de final.

En principio, Dabove repetiría el equipo que viene de vencer al Pincha. El Matador mantendría la misma formación que le dio resultado ante Estudiantes, con David Romero e Ignacio Russo como dupla ofensiva. Guillermo Soto, Joaquín Laso y Sebastián Medina, quienes están con cuatro amarillas, deberán tener especial cuidado para no perderse un eventual cruce de playoffs.

Boca vs. Tigre: ficha técnica