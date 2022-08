Boca no pudo ante el Rosario Central de Tevez y estallaron los memes

Luego del empate entre Boca Juniors y el Rosario Central de Carlos Tevez en La Bombonera estallaron los memes en Twitter.

Boca Juniors y Rosario Central empataron sin goles en La Bombonera por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol. El "Xeneize" no se sacó ventajas con el "Canalla" en un muy flojo partido y los memes inundaron Twitter, como es habitual. Es que los dirigidos por Hugo Ibarra perdieron una buena chance de meterse de nuevo en la pelea por el campeonato y los de Carlos Tevez de ganar su segundo partido al hilo.

Los principales apuntados fueron el DT de Boca, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme, Agustín Rossi (por el penal atajado) y el "Apache". Es que este último regresó al club en el que debutó como futbolista pero vistiendo el buzo de entrenador y muchos hinchas lo reconocieron, a pesar de que la relación con el vicepresidente no es la mejor. Tampoco ayudó el rendimiento del elenco local, que no atraviesa un buen momento futbolístico y los resultados no se le dan como se espera.

Los memes contra Boca, Ibarra y Tevez

Carlos Zambrano habló de la pelea con Benedetto en Boca

Luego del escándalo que se desató en el entretiempo del partido de la Liga Profesional entre Racing y Boca Juniors, este miércoles 17 el defensor Carlos Zambrano dio detalles de cómo fue la pelea con Darío Benedetto y cómo se siente después del violento hecho ocurrido en el "Cilindro" de Avellaneda. Ambos jugadores fueron sancionados por la institución y se perderán dos partidos del torneo local.

En diálogo con el medio peruano Trome, el jugador de la Selección de Perú manifestó: “Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el vestuario, él me pidió disculpas. Yo me contuve. No soy mucho de ver las noticias que se publican acá en Argentina, prefiero estar tranquilo y no sé qué habrán dicho, pero yo no hice nada”.