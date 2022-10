Así se definirá el campeón: días y horarios de la última fecha de la Liga Profesional

Son oficiales las fechas, los días y los horarios de la última jornada de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. Boca, Racing y Huracán, atentos.

Boca, Racing y Huracán estaban atentos a la confirmación oficial por parte de la Liga Profesional del fútbol argentino de los días y horarios de la última jornada del torneo. Finalmente, desde los canales oficiales los publicaron durante la mañana del miércoles 19 de octubre de 2022. Mientras que "El Xeneize" recibirá a Independiente el domingo 23 de octubre a las 17 horas en La Bombonera, "La Academia" hará lo propio con River en El Cilindro de Avellaneda y "El Globo" visitará simultáneamente a Patronato en Paraná (Entre Ríos).

En tanto, la definición caliente por las clasificaciones a las Copas Libertadores y Sudamericana se disputarán el sábado 22 a las 16.30. A esa hora comenzarán tres partidos determinantes en ese sentido: Estudiantes de La Plata vs. Godoy Cruz, San Lorenzo vs. Aldosivi y Defensa y Justicia vs. Atlético Tucumán. Argentinos, también en la lucha, recibirá el mismo día a Vélez pero a las 19.30. Por último, Tigre, ya dentro de la Sudamericana y luchando por la Libertadores, lo hará el lunes 24 de octubre desde las 20.30 ante Arsenal como local.

Además, el certamen terminará en su etapa regular el lunes 24. Sin embargo, hay un detalle clave a tener en cuenta: si Boca derrota a Gimnasia en La Plata el jueves 20 de octubre desde las 15 horas, Huracán ya no tendrá posibilidades porque quedará a cuatro puntos de los de La Ribera, con tres en juego.

Oficial: los días y horarios de la última fecha de la Liga Profesional 2022

Sábado 22 de octubre:

14 hs Unión – Central Córdoba.

16.30 hs Estudiantes – Godoy Cruz.

16.30 hs San Lorenzo – Aldosivi.

16.30 hs Defensa y Justicia – Atlético Tucumán.

19.30 hs Argentinos – Vélez.

Domingo 23 de octubre:

12 hs Banfield – Sarmiento.

14.30 hs Talleres – Gimnasia.

17 hs Patronato – Huracán.

17 hs Boca – Independiente.

17 hs Racing – River.

Lunes 24 de octubre:

15.30 hs Barracas Central – Newell’s.

16.30 hs Rosario Central – Colón.

20.30 hs Tigre – Arsenal.

20.30 hs Platense – Lanús.

La tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol 2022

Liga Profesional de Fútbol: los escenarios tomados en cuenta para para definir la programación de la última fecha

Los que tienen chances de salir campeon están solapados y juegan en el mismo día y horario. No hay casos de definición de descensos porque ya se habían producido antes de esta fecha. Los que tienen chances de clasificar a Copas CONMEBOL están solapados para la jornada del sábado. Los que ya están clasificados para torneos CONMEBOL pero aún resta definir si es para Libertadores o Sudamericana, al haber otros impedimentos reales (por ejemplo, Gimnasia no puede jugar el sabado por tiempos de descanso; Argentinos no puede hacerlo el domingo por cuestiones de seguridad; o Tigre tampoco por la cantidad máxima de partidos programados por jornada) se pautan para días y horarios posibles.