Así quedó la tabla de posiciones en el Clausura 2025 tras las derrotas de River y Boca

Una nueva fecha del fútbol argentino llega a su fin. En esta jornada del fútbol argentino, Boca perdió ante Defensa y Justicia 2-1 en Florencio Varela a pesar del gol de Leandro Paredes del final. Por otro lado, también River tuvo una muy mala noche y cayó ante Deportivo Riestra en el estadio Monumental, completando así un hilo de cuatro derrotas consecutivas si se suman todos los partidos de las copas. También, en el Torneo Clausura se dio el empate de Independiente y Racing en el estadio Presidente Perón.

