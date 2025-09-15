Así quedó la tabla de posiciones en el Clausura 2025 después de la octava fecha del torneo

Después del receso por las Eliminatorias Sudamericanas, el Torneo Clausura 2025 retomó su ritmo y ya se transita la segunda mitad de la fase regular, etapa decisiva para definir los clasificados a los octavos de final.

Luego de los resultados que dejó el fin de semana, lo más importante pasa por ver cuáles son los equipos que están cerca de clasificar a la próxima ronda en el Torneo Clausura. En cuanto a la tabla de posiciones, la Zona A tiene dos líderes: Unión y Barracas Central, ambos con 15 puntos, aunque con diferencias en el promedio de goles. Por su parte, River domina con comodidad la Zona B, sumando 18 unidades y sacando una ventaja de nueve puntos sobre los equipos que aún no están clasificados para los octavos.

Esta amplia diferencia podría asegurar la clasificación del Millonario antes de que finalice la fase regular, mientras que en la Zona A la pelea por el primer lugar sigue abierta con varios candidatos. En la tabla anual que define los cupos para las copas internacionales de 2026, ni Boca ni Rosario Central lograron sacar ventaja tras la derrota de Argentinos Juniors, manteniendo la competencia muy pareja por un lugar directo en la Copa Libertadores del próximo año.

Los resultados de la octava fecha del Clasura 2025

Belgrano 0-0 San Martín SJ, Deportivo Riestra 2-0 Central Córdoba, Racing 2-0 San Lorenzo, Huracán 0-0 Vélez, Lanús 1-0 Independiente Rivadavia, Newell’s 2-0 Atlético Tucumán, Godoy Cruz 0-0 Barracas Central, Independiente 0-1 Banfield, Estudiantes 1-2 River, Sarmiento 2-0 Aldosivi, Gimnasia 1-3 Unión, Instituto 2-0 Argentinos, Rosario Central 1-1 Boca, Tigre 0-0 Talleres, Defensa y Justicia 1-2 Platense.

Mirando hacia adelante, la fecha 9 del Clausura presenta partidos clave que podrían modificar el panorama en ambas zonas, con duelos importantes como Atlético Tucumán vs. River y Boca enfrentando a Central Córdoba, entre otros.

La tabla de posiciones del Clausura 2025