Ameal por la clausura de la Bombonera: "Alguien metió la mano"

Jorge Amor Ameal opinó acerca de la clausura de un sector de la Bombonera y lanzó un fuerte comentario acerca de la sanción por el exceso de hinchas.

Jorge Amor Ameal opinó acerca de la clausura de un sector de la Bombonera horas antes del partido de Boca Juniors ante Central de Córdoba de Santiago del Estero por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El mandamás del "Xeneize" no se guardó nada al dar su visión con respecto a esta inesperada sanción y contó cómo tomó esta decisión que dejará afuera del estadio a una buena cantidad de hinchas del club de la Ribera.

El presidente del elenco "Azul y Oro" habló con Radio 10 poco después de la determinación de fiscalía de Eventos Masivos de la ciudad de Buenos Aires. Esto se sumó al contundente comunicado que publicaron desde las redes sociales de la institución en el que se quejaron por la penalización que impedirá la presencia de 5.000 almas en el cruce ante el "Ferroviario". El directivo fue aún más picante con sus comentarios en la mencionada entrevista.

"Durante nueve años jamás pasó nada. Hay algo raro, tiene que ver con la política del club. Alguien metió la mano para que suceda y no es casual. Esto podría haber sido el lunes para que tengamos la posibilidad de defendernos. Pero está hecho con mala intención, se podría haber realizado de otra manera y mejor", sostuvo Ameal acerca de la sanción que se dio casi una semana después del debut ante Atlético Tucumán del pasado domingo 29 de enero.

Por otro lado, el directivo agregó: "No puedo acusar a nadie porque no tengo pruebas, pero sospecho de todo esto. Un sábado nos clausuran para un domingo y había formas de evitarlo. Si la intención era que tuviéramos 5.000 personas insultándonos no van a tener resultados porque vamos a reubicarlos". Con esto último, el presidente de Boca reveló lo que harán para que los fanáticos no pierdan su lugar en la Bombonera para disfrutar del encuentro.

El contundente mensaje de Boca tras la clausura

"Hoy sábado, a sólo 24 horas del partido que nuestro equipo disputará ante Central Córdoba, la fiscalía de Eventos Masivos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires resolvió clausurar la tercera bandeja sur de la Bombonera. Ante esta medida, el Club Atlético Boca Juniors comunica que, como siempre, ha cumplido con todos los procedimientos necesarios; ha entregado los datos estructurales y los estudios de ingeniería pertinente a la Agencia de Control Gubernamental de la ciudad de Buenos Aires para tener habilitado y en regla nuestro estadio", escribieron en las primeras líneas.

La segunda mitad del comunicado fue aún más picante: "Resulta extraño que al haberse realizado el partido el día domingo y que, nuevamente por pedido de la Fiscal Celsa Ramírez, la justicia esperó hasta hoy para emitir la clausura dejando al Club y sus hinchas sin capacidad de resolución. Boca Juniors lamenta esta decisión judicial, que considera injusta, discriminatoria, sorpresiva y inoportuna, debido a la proximidad del evento. Fiel a su costumbre y a una de las prioridades que ha fijado esta Comisión Directiva, desde su asunción en diciembre de 2019, el club velará por la seguridad de los y las hinchas que concurran este domingo a alentar al equipo".