Ameal, contra todos: destrozó a Battaglia, criticó al plantel de Boca y habló de Rossi

El presidente de Boca Juniors, Amor Ameal, repartió críticas y mensajes para todo el mundo y calentó aún más la interna.

El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, en una postura contrararia a la del Consejo de Fútbol, habló este martes del presente del club y prendió el ventilador: desde la polémica salida de Sebastián Battaglia, la actitud del plantel antes del crucial partido ante Corinthians, la negociación con Agustín Rossi hasta el motivo del alejamiento de Carlos Izquierdoz a España.

Amor Ameal venía siendo hasta hoy uno de los más cautelosos a la hora del contacto con la prensa para referirse a temas futbolísticos. Sin embargo, a pesar de no ser el encargado principal del fútbol del "Xeneize", en diálogo con el programa radial Un buen momento tocó varios temas, que en las entrañas del club trataban de esquivar, y repartió críticas de todo tipo.

El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, apuntó contra Battaglia: "Cuando declaró (falta refuerzos) lo llame a Román y le dije que era una barbaridad.

Uno de los asuntos en los que no le tembló el pulso fue con respecto a Battaglia, el exentrenador que fue echado por miembros del Consejo tras la eliminación en Copa Libertadores. "A mí las declaraciones de Battaglia no me parecieron felices. Tenés que aprender de Basile, Bianchi... No podés criticar la gestión. Se critica puertas para adentro", comenzó Ameal. Y luego, confesó qué hizo tras escuchar al DT en conferencia de prensa: "Cuando declaró (falta refuerzos) lo llame a Román y le dije que era una barbaridad, que no daba para más”.

Amor Ameal, sobre el caso Rossi, Izquierdoz y plantel

Sobre la oferta que Rossi habría rechazado de Boca para su continuidad, el máximo directivo del "Xeneize" dio detalles de cómo seguirá su situación de acá en más: "Si Rossi no acepta, nos reuniremos con el Consejo y se tomará una consideración. Siempre hay horas para la reflexión y pretendemos que Rossi reflexione". Además, manifestó que la oferta que envió el arquero pondría en peligro la economía del club: "Aparecieron con otra propuesta, en la cual no estamos de acuerdo en quebrar al club. Con la oferta que le hicimos, (Rossi) iba a ser el arquero mejor pago de la historia de Boca. No nos moveremos un centímetro".

También, el mandatario se refirió a la extraña manera en la que terminó saliendo el excapitán Izquierdoz. A pesar de que el entrenador, Hugo Ibara, había manifestado que su alejamiento del equipo había sido una decisión futbolística, ahora Ameal dio otra versión: "Existieron motivos para la salida de Izquierdoz. Nosotros defendemos el club por sobre todas las cosas. Su salida no fue futbolística, ustedes deben saber cuáles fueron los motivos”.

Para finalizar, Amor Ameal opinó sobre la posición que tomaron los referentes del plantes horas previas a los octavos de final frente al "Timao" por el conflicto de los premios: "Me parece que no era el momento de reunirse antes del partido contra Corinthians.