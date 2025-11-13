Allanaron la casa de un exjugador de San Lorenzo por la supuesta tenencia de material sexual infantil.

La Policía de Santa Fe allanó la casa de Cristian Tarragona, delantero de Unión de esa provincia. El jugador de 34 años, que pasó por San Lorenzo y fue campeón en el fútbol argentino, se estaba por ir al entrenamiento del "Tatengue" cuando las fuerzas de seguridad intervinieron su hogar.

De acuerdo con la información del portal deportivo Doble Amarilla, esta situación sucedió en el marco de una investigación internacional denominada "Escudos por la Infancia", vinculada al delito de tenencia de material sexual infantil. También confirmaron que si bien no hubo detenidos, se secuestraron varios dispositivos electrónicos que había en el lugar.

Además del propio Tarragona, había varios familiares del ex Gimnasia de La Plata, Vélez y Patronato en su domicilio. Por el momento, rige el secreto de sumario sobre la investigación. El personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la sección Trata de Personas realizó su trabajo durante la mañana del jueves 13 de noviembre del 2025, en la vivienda ubicada en la Manzana 7 de Alto Verde. Tuvo procedimientos simultáneos en otros puntos de la provincia, como por ejemplo Villa Constitución.

Cristian Tarragona, el futbolista involucrado.

La vivienda de Cristian Tarragona, situada frente a una plaza, cuenta en su parte trasera con varios departamentos. Fuentes de la investigación adelantaron que “no está identificada la persona del grupo” implicada, aunque la situación continúa bajo estricta reserva debido a su carácter internacional y a la sensibilidad del caso “Escudo Infantil”, que se enmarca en la cooperación con organismos judiciales y policiales de otros países.

La carrera de Cristian Tarragona en el fútbol

Al margen de los clubes ya mencionados anteriormente, el jugador argentino vistió las camisetas de Arsenal, Platense, Temperley, Alvear, Colegiales de Concordia, Tiro Federal de Rosario, Santamarina de Tandil, Juventud Unida de San Luis, Independiente Rivadavia de Mendoza, Atlante de México y Talleres de Córdoba. El experimentado delantero santafesino ya se encuentra sobre el final de su trayectoria profesional y es titular indiscutido para el entrenador e ídolo del "Tatengue", Leonardo Karol Madelón.

Entre todos esos equipos, acumuló 299 partidos oficiales con 73 goles, 14 asistencias, 44 amonestaciones, 5 expulsiones y 3 títulos conseguidos: la Liga 2012 con Arsenal, el Ascenso a la Primera Nacional con Juventud Unida en 2015 y la Supercopa Internacional con Talleres en 2025. Ahora, se enfocará en los playoffs del Torneo Clausura, aunque ya no tiene posibilidades de clasificar a algún certamen internacional del 2026.