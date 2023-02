Alerta en River: un jugador clave para Demichelis se lesionó y no jugaría ante Tigre

Un jugador clave en el esquema de Martín Demichelis en River Plate sufrió una inesperada lesión y está en duda para el partido ante Tigre por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El entrenador le tiene mucha consideración dentro del equipo titular, por lo que sería una baja muy sensible para él, aunque tiene variantes para reemplazarlo. El "Millonario" tratará de conseguir su tercera victoria en lo que va del campeonato para no perder de vista el primer puesto.

José Antonio Paradela se convirtió en una pieza fundamental del elenco que dirige el ex defensor del Bayer Munich y a pocas horas del encuentro ante el "Matador" su presencia no está confirmada. El atacante con pasado en Gimnasia de La Plata es uno de los hombres de confianza del entrenador y tuvo un buen desempeño desde la pretemporada hasta lo que va del torneo. En la previa del cotejo, aguardan por su pronta recuperación para que no se lo pierda.

Según trascendió, el ex futbolista del "Lobo" platense tiene una sobrecarga muscular en su pierna izquierda y, a pesar de que entrenó a la par de sus compañeros, sí generó preocupación. Al margen de esto, Demichelis se ilusiona con la posible vuelta de Nicolás De La Cruz, quien se sometió a un tratamiento en su rodilla derecha luego de disputar el Mundial y regresaría recién contra Banfield por la semifinal del Trofeo de Campeones pendiente del 2020. Igualmente, el uruguayo no es la única opción que tiene el estratega.

El principal candidato para ser titular en lugar de Paradela es nada más y nada menos que el joven Franco Alfonso. Este último ingresó en los tres partidos del campeonato, demostró su buen potencial en la pretemporada llevada a cabo en Estados Unidos y es una de las jóvenes promesas de la institución. Mientras tanto, desde la dirigencia aguardan por la renovación de su contrato.

Tigre vs. River Plate por la Liga Profesional de Fútbol: hora, TV y cómo verlo online

El partido entre Tigre y River Plate por la cuarta Liga Profesional de Fútbol en Victoria comenzará a las 18:00 de este sábado 18 de febrero y será transmitido por TNT Sports. En tanto, el streaming online se podrá ver desde una computadora o desde cualquier dispositivo móvil mediante la aplicación de la mencionada plataforma.

River armó un plan para retener a Franco Alfonso

El lazo del futbolista que anteriormente la rompió en la Reserva culmina en diciembre del 2023, por lo que tanto Jorge Brito como el resto de los directivos están obligados a extenderlo para que no se vaya de la "Banda". Todo indica que renovarían hasta el 2025, pero no es el único objetivo. La cláusula de recisión que tiene el mediapunta es de 15 millones de euros y es muy posible que se modifique antes o una vez que firme.

El debut de Franco Alfonso en Primera División se dio en la fecha inicial de la Liga Profesional de Fútbol en la victoria de River por 2 a 0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Martín Demichelis tomó la decisión de que comience en el banco de suplentes e ingrese en el segundo tiempo del compromiso en el que el "Millonario" se impuso sin sufrir sobresaltos. Además, entró de la misma manera en la derrota contra Belgrano y en el triunfo polémico ante Argentinos Juniors.