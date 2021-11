Aldosivi-San Lorenzo: Peleas entre ex compañeros y un penal no cobrado

El Tiburón le ganó 2 a 0 al Ciclón en un partido donde Ortigoza y Cauteruccio casi se van a las piñas. También el árbitro no cobró un penal insólito.

Aldosivi le ganó 2 a 0 a San Lorenzo por la fecha 22 de la Liga Profesional en un partido cargado de polémicas por penales no cobrados y peleas entre ex compañeros como Néstor Ortigoza y Martín Cauteruccio. Los dos futbolistas que fueron campeones de América con el Ciclón en 2014 fueron expulsados al comienzo del segundo tiempo después que se insultaron y empujaron luego de una falta a Fabricio Coloccini que quedó tendido en el piso. Minutos antes de eso el ex defensor del equipo de Boedo despejó con la mano una pelota en el área pero insólitamente el árbitro Fernando Rapallini no cobró penal.

La pelea entre Caute y el Gordo fue subiendo de todo y continuó camino a la zona de vestuarios teniendo que interceder los jugadores de ambos equipos para que no pase mayores. Los dos futbolistas fueron compañeros mucho tiempo en San Lorenzo entre 2013 y 2017 y fueron protagonistas del mayor logro de la historia del club al ganar la Libertadores 2004. En el partido de vuelta de final contra Nacional de Paraguay jugada en el Nuevo Gasómetro el Ciclón ganó un 1 a 0 con gol de Ortigoza de un penal cobrado por una mano tras un remate de Cauteruccio.

Un ex compañero de los futbolistas expulsados, el actual jugador de Arsenal Alan Ruiz tomó partido en la discusión con una historia a su cuenta de Instagram saliendo a apoyar al delantero uruguayo y criticando al capitán de San Lorenzo.

El partido no había arrancado bien para el volante de 37 años ya que a los 6 minutos del primer tiempo se equivocó en una salida del fondo con un pase corto a su compañero Alexis Flores. El volante de Aldosivi Federico Milo lo anticipó y tiró el centro para Gabriel Hauche que con fuerte zurdazo al medio del arco puso el 1-0.

En el complemento luego del penal de Coloccini no cobrado el ex delantero de Racing y Argentinos Juniors puso el 2-0 definitivo. Los últimos 20 minutos del encuentro San Lorenzo sufrió dos expulsiones más, la de Nicolás Fernández Mercau y Nahuel Barrios.