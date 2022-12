Al borde del retiro: el calvario que atraviesa un jugador multicampeón con River

Un jugador que fue campeón de todo con River Plate vive un calvario y está al borde del retiro del fútbol.

Un jugador que fue campeón de todo con River Plate atraviesa un calvario en su equipo actual y está cada vez más cerca de dejar el fútbol. Si bien sonó en varias oportunidades para regresar al "Millonario", esta posibilidad quedará muy lejos teniendo en cuenta lo que le pasó. Antes de la vuelta a los entrenamientos de su club, se hizo los estudios médicos correspondientes y las cosas no salieron como esperaba.

Se trata de Carlos Sánchez, el uruguayo de 38 años que ganó, entre otras cosas, la Copa Sudamericana en 2014 y la Libertadores un año después. El volante fue clave en la mayoría de los torneos que los de Núñez ganaron en los primeros años del ciclo de Marcelo Gallardo y actualmente milita en el Santos de Brasil. Sin embargo, desde la institución "Carioca" tomaron una firme decisión por el problema que tiene el futbolista.

Los resultados en la previa del inicio de la pretemporada mostraron alteraciones cardíacas de las que aún no se conocen las causas. Por este motivo, el cuerpo médico no dudó y lo separó del plantel momentáneamente para que no realice actividades físicas. Esto fue más que una mala noticia para el hermano de Nicolás De La Cruz que ve cada vez más lejos la chance de volver a vestir la "Banda Roja".

El hombre nacido en Montevideo estuvo en River entre 2011 y 2016, en donde ganó un total de cuatro títulos internacionales, además del ascenso a Primera en 2012. En su palmarés están la Sudamericana y la Suruga en 2014, mientras que en 2015 levantó la Recopa y la Libertadores. Entre 2013 y 2014 tuvo un breve paso por el Puebla de México y luego regresó a Núñez en donde terminó con 28 goles y 17 asistencias en 137 partidos.

