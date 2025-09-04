Gran Premio de Italia 2025: cuando vuelve a correr Colapinto y como ver en Argentina

Franco Colapinto se prepara para vivir un fin de semana especial en Monza. El piloto argentino regresará al circuito donde debutó en la Fórmula 1 hace exactamente un año, aunque ahora con los colores de Alpine. La cita será este domingo en el Gran Premio de Italia, una fecha que promete emociones fuertes para el pilarense de 22 años.

El Autódromo de Monza volverá a recibir al argentino en una jornada que marcará su décima carrera con la escudería francesa. Colapinto llega motivado tras haber logrado su mejor resultado de la temporada en el Gran Premio de Países Bajos, donde finalizó en la undécima posición. Este fin de semana buscará dar un paso más y conquistar sus primeros puntos del año 2025.

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

La carrera principal se disputará el domingo 7 de septiembre a las 10:00 de la mañana, hora de Argentina. Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo a través de Disney+ Premium, la plataforma que tiene los derechos exclusivos de transmisión de la Fórmula 1 en el país. El trazado italiano será el escenario de la fecha 15 del calendario mundial.

La actividad en Monza comenzará este viernes 5 de septiembre con las dos sesiones de prácticas libres. La primera se desarrollará a las 8:30 de la mañana y la segunda a las 12:00 del mediodía. El sábado 6 se llevará a cabo la clasificación, que definirá las posiciones de largada para la carrera del domingo. Este formato clásico permitirá a Colapinto y su equipo tener el tiempo necesario para ajustar el Alpine A525.

El circuito de Monza representa mucho más que una pista para Colapinto. Fue en este mismo escenario donde el argentino hizo su debut oficial en la Fórmula 1 en septiembre de 2024, cuando Williams decidió darle la oportunidad de reemplazar a Logan Sargeant. En aquella ocasión histórica, Franco terminó en el duodécimo lugar y se convirtió en el primer piloto argentino en correr en la máxima categoría en más de dos décadas.

La "catedral de la velocidad" celebrará este fin de semana un aniversario especial: se cumplirán 75 años desde el primer Gran Premio de Fórmula 1 disputado en sus instalaciones. El trazado italiano es uno de los más rápidos del calendario, con 11 curvas y dos zonas de DRS que favorecen los adelantamientos. Colapinto deberá aprovechar estas características para lograr un buen resultado con un Alpine que ha mostrado mejoras en las últimas fechas.

El objetivo del argentino será claro: sumar sus primeros puntos de la temporada 2025 y confirmar la tendencia ascendente que viene mostrando. Colapinto llegó a Alpine como piloto de reserva en enero y fue promovido a titular tras seis carreras, reemplazando a Jack Doohan por su mejor rendimiento. Su compañero de equipo será Pierre Gasly, quien suma siete puntos en el campeonato de constructores gracias a sus actuaciones en Baréin y Miami.

Cronograma del Gran Premio de Monza 2025

Viernes 5 de septiembre

Prácticas Libres 1: 8.30 a 9.30 horas

Prácticas Libres 2: 12.00 a 13.00 horas

Sábado 6 de septiembre

Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30 horas

Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 7 de septiembre

Carrera: 10.00 horas

Los tiempos corresponden al huso horario de Argentina.