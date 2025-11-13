La tajante reacción de Alpine de última hora que afecta a Franco Colapinto

La medida contundente que tomó Alpine tras el posteo que enfureció a los argentinos.

Alpine tuvo una reacción de última hora que afecta a Franco Colapinto, el piloto argentino de 22 años que todavía no pudo sumar puntos en esta temporada 2025 de la Fórmula 1. Es que, una vez culminado el último Gran Premio en Interlagos (San Pablo), la escudería francesa hizo una publicación en Instagram que enfureció a muchos compatriotas del ex Williams.

En el posteo, hubo una imagen dividida en dos, con el monoplaza rosa número 43 del pilarense en la parte superior y el 10 de su compañero galo Pierre Gasly debajo. Arriba, decía "points 0 (0 puntos)" y, al lado del vehículo de "Colapa", estaban las banderas de algunos países en los que el corredor bonaerense no pudo terminar entre los diez primeros para acumular unidades, tanto en el campeonato mundial individual como en la Copa de Constructores.

En cambio, en el coche del europeo apareció solamente la bandera de Brasil y el mensaje de "2 points (2 puntos)", para graficar así que Gasly cosechó más unidades para Alpine en una sola carrera que Colapinto en todas las que disputó como titular (fueron 15 en total hasta el momento). Por supuesto, la publicación cayó muy mal en los fanáticos argentinos, que cuestionaron e insultaron tanto a la escudería en las redes sociales que el equipo liderado por Flavio Briatore decidió eliminar directamente el posteo de todas sus cuentas oficiales.

Claramente, con la confirmación de "Colapa" como el segundo piloto para el 2026, el plan es que ambos representantes sumen puntos con el cambio de los motores Renault por los Mercedes Benz y la reestructuración general de la F1 en varios aspectos.

El posteo de Alpine con Colapinto que enfureció a los argentinos.

Colapinto, todavía sin puntos con Alpine en 2025

Fue 16° en Italia (Monza). Fue 13° en Mónaco (Montecarlo). Fue 15° en España (Madrid). Fue 13° en Canadá (Montreal). Fue 15° en Austria (Spielberg). Abandonó antes de largar desde los boxes en Gran Bretaña (Silverstone). Fue 19° en Bélgica (Spa Francorchamps). Fue 18° en Hungría (Budapest). Fue 11° en Países Bajos (Zandvoort). Fue 17° en Italia (Monza). Fue 19° en Azerbaiyán (Bakú). Fue 16° en Singapur (Marina Bay). Fue 17° en Estados Unidos (Austin). Fue 16° en México (Distrito Federal). Fue 15° en Brasil (San Pablo).

La próximas carreras de Colapinto en la Fórmula 1