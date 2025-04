La historia de Andrea Antonelli, la sensación de 18 años en la F1 con Mercedes

Quién es Andrea Kimi Antonelli, la sensación de la Fórmula 1 en 2025.

Andrea Kimi Antonelli es una de las grandes revelaciones de la Fórmula 1 en el 2025, de la mano de Mercedes. El piloto italiano de apenas 18 años es una auténtica sensación en la vigente temporada de la máxima categoría del automovilismo mundial, por lo que el compañero de George Russell promete estar durante varias campañas en la elite del deporte motor. Más allá de los resultados en las finales, demostró ser muy veloz tanto en los entrenamientos como en las clasificaciones y en los sprints pese a su muy corta edad.

El protagonista nació en agosto del 2006 en Bolonia y desde pequeño le gustaron las carreras, a tal punto que su padre Marco (excorredor) le insistió para que fuera futbolista pero él se decidió por el deporte motor. De hecho, gracias a sus viajes para poder ver las competencias en distintos lugares empezó a estudiar inglés, una clave para desempeñarse en este certamen.

La historia deportiva de Andrea Antonelli, la nueva gran joya de la F1

Como les sucedió a muchas figuras de la Fórmula 1, Antonelli comenzó en el karting a los 7 años, ganó varias carreras y hasta se consagró campeón en dos ocasiones en el Europeo de karting CIK-FIA en 2020 y 2021. Si bien ganó las WSK Euro Series, en la final del Mundial de aquel año en Portugal se rompió la tibia izquierda y el metatarso tras un accidente con otros rivales de por medio sobre el asfalto mojado del trazado de Portimao. Ello le demandó unos meses de recuperación, por lo que no pudo seguir demostrando sus habilidades deportivas.

En esa última temporada se dio un gran quiebre en su incipiente trayectoria y, con sólo 15 años, pasó a competir en la Fórmula 4. Luego de algunos resultados positivos tanto en la clasificación como en las finales, pasó a disputar el Campeonato de Fórmula Regional Europea en el 2022. Kimi también tuvo un paso por el Campeonato de Medio Oriente, hasta recalar en la Fórmula 2 en 2024. Si bien en los seis meses iniciales allí le costó mucho, más tarde consiguió podios, vueltas muy rápidas y entrenamientos a puro ritmo que lo hicieron estar en la mira de los gigantes de la F1, a tal punto que lo fichó Mercedes en el 2025 para reemplazar al heptacampeón Lewis Hamilton, que se fue a Ferrari. Así, quebró una racha de cuatro temporadas sin corredores italianos en "La Máxima".

Encantado con él, el director del equipo, Toto Wolff, lo definió como "el chico maravilla" porque "ha ganado todo en lo que ha competido en karting". Por si fuese poco, repasó que "luego pasó a la F4. Ganó todos los campeonatos en su año de debut, elevó el listón y siguió ganando". Y dejó en claro por qué aspostaron por el italiano sin dudarlo, tanto que desarrollaron un plan especial de trabajo personalizado para que se adaptara lo más rápido posible al Mercedes: "Ahora decidimos que se saltara a la F3, en parte porque no hay mucho tiempo de test allí. Ha subido directamente a la F2, que es un salto enorme con coches realmente potentes. Muchas de las carreras son parte del calendario de la F1, así que tendremos una gran visión de sus actuaciones".

La importancia de su papá, el expiloto Marco Antonelli, para la llegada a la elite del automovilismo

Acerca del rol del excorredor y los contactos para escalar en este ambiente, además de su talento, Andrea destacó: "Mi padre siempre viene al circuito a ver mis carreras, es muy importante para mí tener a un familiar cerca. También me gustaría que viniera mi madre, pero tengo una hermana pequeña y ella, como es lógico, tiene otras prioridades". "Por mi parte, obviamente mis horarios son cada vez más exigentes, paso cada vez menos tiempo en casa y hay veces que tanto mis padres como yo sufrimos un poco, pero al final es uno de los muchos sacrificios que hay que hacer. A veces, sí, echo un poco de menos mi casa", concluyó.

La llegada a Mercedes en 2025

Durante la entrevista con el portal especializado Motorsport, el joven recordó: "Estaba en la sede de Mercedes en Brackley, pero en ese momento quizá no me di cuenta bien. Luego, durante los entrenamientos de pretemporada en Bahréin, me dijeron las fechas y en ese momento me dije: '¡Bueno, realmente vas a conducir un coche de F1!". Y completó: "Fue un momento muy, muy especial, porque había un día y una pista, en negro sobre blanco. Ahora puedo decir que estas pruebas me están ayudando mucho, además de tener la oportunidad de crecer y familiarizarme con la F1, hay varios aspectos que también aporto a la F2".

La vida y la personalidad de Antonelli

Más allá de su talento dentro de la pista, el carisma también distingue a este adolescente italiano fuera de la misma. Se trata de uno de los deportistas nuevos con mayor apoyo entre los hinchas como consecuencia de su amabilidad, sonrisa, frescura y juventud lo hacen un personaje diferente, que apunta a marcar una época en el automovilismo.

Su padre Marco también lo "moldea" porque fue corredor profesional y actualmente es propietario del equipo AKM Motorsport, que compite en el Campeonato de Italia de la F4. Tan "fierrera" es la familia de Andrea que su segundo nombre fue en honor a Kimi Räikkönen, ex F1 y campeón del mundo del 2007. Es que el ex Ferrari y McLaren es admirado por un amigo del clan Antonelli, que sin dudas le inculcó la pasión por los "fierros" a Kimi desde niño.