La confesión de Sebastián Vettel sobre su adiós a la Fórmula 1

El multicampeón confesó que está en un gran momento por una decisión que tomó el año pasado.

El multiplecampeón de Fórmula 1, el alemán Sebastián Vettel, reveló que no tiene ningún problema con la última decisión que tomó y que tiene que ver con su continuidad en esa competencia. El excampeón dejó en claro que no tiene ganas de volver a correr a pesar de que lo buscan.

"Después de tanto tiempo en las carreras, tengo algo así como una vida por primera vez", declaró Vettel al medio alemán, 'Bild am Sonntag' en una entrevista en la que refirió a su retiro de la F1 en la temporada pasada. Vettel, de 35 años, admitió: "Me tomó un tiempo acostumbrarme a no estar arriba de un coche de F1, pero ahora disfruto del tiempo con mis hijos".

El exitoso piloto alemán también dijo que se alegra por la actual temporada de la escudería Aston Martin, su ex equipo. "Me siento muy feliz por todos ellos. Trabajaron duro en los últimos años así que es bueno que ahora estén ganando algunos trofeos", expresó. Vettel no descartó los rumores sobre un eventual regreso a la categoría reina en un puesto de jefe de equipo; "Todavía no lo sé, hasta ahora me va muy bien con la decisión de retirarme".

El ultimatum de Alpha Tauri a Nick de Vries

Según informó el prestigioso medio Motorsport, Helmut Marko, jefe de equipo también de Red Bull, le comunicó a de Vries que, en las siguientes carreras, deberá tener mejores resultados a bordo de su AT04. Es que, en lo que va del campeonato, el neerlandés de 28 años suma dos retiros y no tiene ningún punto en la tabla de constructores. Además, lo que preocupa a la escudería italiana es que, su compañero, el japonés Yuki Tsunoda, solo cosechó dos unidades tras el décimo puesto en Azerbaiyán.

En las cinco carreras que se llevan disputadas en la actual campaña, los números del piloto que disputa su primera temporada son alarmantes: 14º en Bahrein y Arabia Saudí, 15º en Australia, abandono en Azerbaiyán y 18º en Miami. Ante esto, los directores de Alpha Tauri le habrían dicho que tiene tres carreras para encarrillar su rendimiento y tener futuro allí.