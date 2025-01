La manager de Colapinto reveló qué trabajos hará el argentino en Alpine en la F1.

La manager de Franco Colapinto, María Catarineu, protagonizó un sorpresivo anuncio después del pase del piloto argentino de Williams a Alpine en la Fórmula 1 en el 2025. La española se refirió puntualmente a las tareas que tendrá el pilarense en el día a día como tester de la escudería francesa, con una notable diferencia con relación a lo que hacía en el equipo inglés. Se trata de una de los dos agentes que tiene "Fran" en su trayectoria profesional junto a Jamie Campbell-Walter, marido de Catarineu y excorredor escocés.

Durante la entrevista con el portal Infobae, "Mary" destacó que el bonaerense "no puede hacer los FP1 (ensayos de los viernes) porque ya no es un rookie (debutante)" como lo fue en la campaña pasada, cuando disputó las últimas nueve carreras. Incluso, la europea remarcó que "Franco va a hacer las pruebas sobre los autos de dos temporadas atrás y deberá estar en las carreras...".

La manager de Colapinto, Catarineu, habló de todo tras el pase del piloto a Alpine: "Flavio Briatore dijo ´he visto talento y lo quiero´"

Briatore, clave

Se dilató todo porque las negociaciones a veces son complejas, como en este caso, pero Flavio fue muy persistente siempre y en las últimas semanas fue muy intenso. El acuerdo llegó porque ambas partes consiguieron lo que querían: Flavio logró contratar a Franco y James pudo darle la posibilidad de que pueda correr, ya que en Williams sus pilotos titulares tienen contratos a largo plazo.

Briatore lo vio a Franco desde que debutó en la F1. El día que charlamos por primera vez nos dijo: ‘He visto talento y lo quiero’. Siguió todas las carreras de cerca y cómo fue la evolución como piloto de F1 en los nueve Grandes Premios que pudo correr. Es un personaje muy interesante, con mucha personalidad, muy apasionado y muy atrapante. Siempre tuvo a Franco entre cejas y a toda costa quiso tenerlo.

Catarineu conoce a Colapinto desde muy pequeño.

James Vowles, el jefe de Williams que no obstaculizó la negociación

James es un tipo muy íntegro y cumplió con su palabra. Él se comprometió a conseguirle un lugar a Franco para que pudiera correr en la F1. Siempre quiso que Franco tuviese un lugar y se ocupó de ello.

Catarineu y Campbell-Walter seguirán como managers de Colapinto en Alpine

Es lo mejor para todos que Jaime y yo sigamos a cargo de Franco y más en el día a día. Obvio que Flavio estará al tanto de todo lo que pase. Esto es un trabajo en equipo.

¿Qué pasa si otro equipo quiere a Colapinto tras su pase a Alpine?

Williams cedió a Franco por cinco años a Alpine. Entiendo que, si otro equipo aparece interesado por Franco, en ese plazo, supongo que sería una negociación entre Alpine y el otro equipo. Desconozco si se puso dinero, es una posibilidad, pero de aquí a cinco años puede pasar cualquier cosa.

Los sponsors que respaldan a Colapinto

Trabajamos en bloque y la idea es que puedan sumarse otras empresas.

El apoyo de los argentinos a la distancia

Ya estamos trabajando con todo. De diez mensajes, era uno solo uno el que nos agredía y yo sé muy bien todo lo que hicimos estos años para ayudar a Franco. Me he tomado el trabajo de leer todos los mensajes, uno por uno. Lamentablemente cometí el error de abrir redes sociales y quedé expuesta a este tipo de cosas. Pero esto forma parte de esta historia. No importa, yo sé del cariño de los argentinos por nosotros y eso no lo van a cambiar unos pocos. Sé que en Argentina los fanáticos nos quieren y nosotros a ellos. Hemos estado siempre al lado de Franco, buscando lo mejor para él, y quienes conocen nuestra historia lo saben.

¿Qué significa el cambio de Williams a Alpine para Colapinto?

Hoy Franco siente una felicidad intensa, como la que sentimos todos. No voy a hacer un juicio de valor, si es mejor o equipo o no que Williams, pero en las últimas carreras se notó un equipo que está en crecimiento y que puede dar mucho más. El año que viene tendrán motores Mercedes y se ve mucho potencial. Hoy hay dos pilotos que tienen contrato y es algo que a nosotros nos excede, eso lo definirá el equipo. No sé si va a debutar en Australia (primera fecha), Miami (sexta) o donde sea, lo que sé es que Franco demostró que puede correr y por algo lo contrató Alpine.