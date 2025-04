El papá de Colapinto rompió el silencio sobre el debut con Alpine: "Preparado"

Aníbal Colapinto, el papá de Franco, rompió el silencio sobre cómo se siente su hijo.

El padre de Franco Colapinto, Aníbal, rompió el silencio acerca de la expectativa por el probable regreso de su hijo a la grilla principal de la Fórmula 1. El papá del piloto argentino de 21 años se refirió a las chances del pilarense de debutar con Alpine, después de las carreras en las que participó con Williams en la temporada 2024 en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Durante la entrevista con el portal Infobae, Aníbal Colapinto llenó de elogios a "Fran", aseguró que no sabe cuándo podría estrenarse el bonaerense con la escudería francesa y sostuvo que su carisma genera atracción en el público. Incluso, reconoció que se siente "ansioso" por lo que pueda llegar a ocurrir con Franco en la F1 a corto o mediano plazo.

El papá de Colapinto detalló cómo está su hijo: "Bárbaro"

A pura sinceridad, como siempre, Aníbal comenzó: "Estoy un poco ansioso, pero disfrutando del momento que está viviendo Franco". Al mismo tiempo, aseveró que "él está trabajando muy bien con el equipo, está bárbaro, cuidándose la parte física, haciendo simulador, hace lo que el equipo le pide y disfruta de este momento”.

“Estamos tranquilos, se están haciendo las cosas bien", puntualizó el padre del joven corredor. También declaró sobre Franco que "cuando le toque, tendrá que estar preparado y hacerlo de la mejor manera para tratar de lucirse otra vez arriba de un F1”. Con relación a su gran labor en el simulador de Alpine, Aníbal sostuvo que “siempre fue bueno, desde la época del karting. Es un enfermo de querer superarse día a día. En el colegio, en el simulador, siempre quiere ser el número uno... Es su forma de ser y no lo va a cambiar a esta altura”.

Colapinto, a la espera de su chance en Alpine en la F1.

Consultado por la personalidad del pilarense, Colapinto padre opinó que “Franco es muy espontáneo, es muy ‘él’. Habla sin ningún tipo de controles. Se expresa con lo que siente y eso es lo que le gusta a la gente“. Muy contento por lo que le toca vivir a la familia, agregó: “Me llena de orgullo, ya que hay muchos movimientos de chicos que quieren empezar su carrera en el exterior, que hay gente que los apoya y en gran parte de eso tiene que ver Franco”.

Acerca de cómo es ser el padre de un piloto de F1, confesó que “es difícil, pero lindo a la vez. Lo más difícil fue cuando lo dejé de chico allá en Italia. Fue duro tanto para él como para nosotros, pero ya es una etapa superada”. Ante la pregunta a Aníbal sobre cuándo su hijo volverá correr la máxima categoría del automovilismo, completó sonriente: “No sé, no tengo ni idea...”.

El probable debut de Colapinto con Alpine en la F1

Luego de que Miami (Estados Unidos) quedara fuera de sus posibilidades, ya que "Fran" seguirá con los trabajos en el simulador ese fin de semana, el probable estreno del deportista albiceleste con esta escudería podría ocurrir en la séptima fecha de la F1 en Ímola (Italia) el domingo 18 de mayo o ya en la séptima presentación en Barcelona (España) el 1° de junio. Los medios de comunicación europeos especializados en automovilismo publicaron que Flavio Briatore, el histórico asesor ejecutivo italiano del elenco de Enstone, perdió la paciencia con Jack Doohan y se viene Colapinto. El pilarense de 21 años hoy está por encima de los otros corredores de prueba: el estonio Paul Aron y el indio Kush Maini. Es más: allegados a Franco aseguraron que lo más probable es que debute en Emilia-Romagna.

El expiloto Rubén Salerno es amigo de Aníbal Colapinto. Le dio una gran mano en 2022 para conseguir el apoyo de empresas estatales, lo que le permitió cerrar la segunda temporada en la Fórmula 3 en 2023. El "Tano", como se conoce al ex TC y TC2000, opinó que la chance de su compatriota puede llegar a ser en Italia. “Ahora pronto lo vamos a ver correr”, dijo en el programa Mesa de Campeones. Ante la repregunta del periodista Jorge Luis Legnani, respondió: “Yo calculo que sí. No tengo una data justa de cómo es el contrato de Doohan. Algunos hablaban de que Franco se iba a subir en Miami, yo creo que no, para mí va a ser en Ímola...”.