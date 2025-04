Efecto Colapinto: el problema que enfrenta Alpine por no permitir el regreso del argentino a la Fórmula 1

Colapinto podría volver para la séptima fecha del campeonato.

Desde su debut en el GP de Abu Dhabi 2024, Jack Doohan generó cierta desconfianza entre los fanáticos de la Fórmula 1, una postura que se consolidó con el pobre comienzo de temporada que tuvo el australiano. Pasadas cinco fechas, no logró sumar ni un solo punto, aunque con la diferencia de que ahora Alpine tiene otras opciones en el banquillo, entre las que destaca Franco Colapinto, el elegido por Flavio Briatore para llevar al equipo a lo alto en el futuro.

Pero incluso antes de que el piloto argentino sea presentado como piloto de reserva de la escudería francesa, diversos medios indicaron que Doohan tenía contados los días en la máxima categoría y que debía ganarse la continuidad con buenos resultados. De hecho, se mencionó que el ultimátum era la quinta fecha, es decir, el GP de Arabia Saudita que se disputó el domingo pasado y en el que volvió a quedar en cero con una flojísima actuación.

Como resultado de esto, los aficionados comenzaron a pedir con más fuerza cambio del australiano por el pilarense, pero Oliver Oakes se mostró reacio a modificar su dupla y crecieron los rumores sobre la permanencia del oceánico hasta mitad de temporada. Debido a esto, los más fieles seguidores de Colapinto iniciaron una estrategia para llamar la atención del equipo de Enstone, que consiste en dejar de seguirlo en las redes sociales.

La situación se agravó luego de que se dé a conocer que Franco no viajará con Alpine al Gran Premio de Miami el próximo fin de semana, lo que produjo frustración entre los fanáticos y generó un éxodo de más de 5 mil seguidores solamente en Instagram. Si bien esto no afecta directamente al equipo, lo cierto es que la imagen de la escudería comienza a debilitarse en las redes, lo cual no es algo bueno para la F1 actual.

Cabe mencionar que Red Bull perdió muchos seguidores también con la salida de Sergio “Checo” Pérez el año pasado y con la estadía de Liam Lawson, algo que comenzó a cambiar con el ascenso de Yuki Tsunoda como nuevo compañero de Max Verstappen. Por lo tanto, Alpine podría seguir un camino similar, con la diferencia de que Doohan tendrá al menos una semana más con el equipo.

El argentino continúa con su desarrollo a través de prácticas.

¿Por qué Colapinto no irá al Gran Premio de Miami?

Hace unos días, se había revelado que Franco Colapinto iba a viajar con Alpine como suplente para el Gran Premio de Miami, pero este fin de semana se confirmó que el equipo había dado marcha atrás con la decisión para seguir con Paul Aron. Según los medios especializados, esto se debe a que la escudería no quiere que el argentino quede expuesto a los medios en una fecha tan importante, que podría darle final a la estadía de Jack Doohan en la Fórmula 1.