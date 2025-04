Helmut Marko se prepara para su salida: el campeón de la F1 que postuló para que ocupe su lugar en Red Bull

Desde su debut en la Fórmula 1 en 2005, Red Bull ha tenido en su cúpula a Christian Horner como director y a Helmut Marko como asesor, quienes han cosechado un total de ocho campeonatos y seis copas de constructores hasta el momento. Sin embargo, durante las últimas temporadas, la interna entre los dos representantes se ha hecho más intensa, a tal punto que se habla de un quiebre en el interior del equipo, aunque eso no duraría mucho tiempo.

Esto se debe a que Marko tiene 81 años y ya piensa en lo que será su retiro de la máxima categoría, sobre todo con los rumores sobre la posible salida de Max Verstappen en caso de no lograr su quinta corona a fin de año. Debido a eso, el austriaco ha comenzado a buscar un reemplazante para que ocupe su rol en el equipo de Milton Keynes, donde su principal candidato no es otro que Sebastian Vettel.

Formado desde las categorías junior de la escudería austriaca, el expiloto alemán fue el primer campeón que tuvo Red Bull en la F1 con su conquista en 2010, a la que le siguieron otros tres títulos consecutivos antes de su partida a Ferrari en 2015. Así lo reconoció el asesor en una reciente entrevista con Sky Sports, en la que remarcó que hace demasiado esfuerzo para poder estar con el equipo en cada fin de semana de carrera.

“Creo que sería el sucesor ideal. Está claro que en algún momento no podré hacerlo, entre otras cosas, por la edad, porque estos esfuerzos de viaje no son algo pequeño. Por supuesto, estaría genial que un tipo como Sebastian tomara el relevo”, afirmó. Además, el austriaco no dejó pasar que Vettel ya trae algo de experiencia por su trabajo en el automovilismo femenino, por lo que tiene conocimientos sobre la gestión de un equipo.

“Tiene el lado del programa de jóvenes pilotos. Ya está trabajando con chicas aquí en los karts de Arabia Saudita, y por otro lado, está el gran liderazgo estratégico de un equipo de Fórmula 1”, agregó. Claro que eso no significa que vaya a citar al tetracampeón del mundo para que aprenda solo, sino que lo acompañaría en el proceso por algunas carreras antes de soltar definitivamente a Red Bull.

“No creo que necesite un año entero. Son dos carreras y luego lo tiene todo bajo control, pero es un nuevo enfoque y Sebastian se ha encontrado a sí mismo ahora”, cerró. Cabe mencionar que Marko ha sido el principal cazador de talentos en Red Bull y responsable del arribo de Max Verstappen a la F1, aunque también ha contado con algunos errores evidentes, tales como Nyck de Vries en AlphaTauri (Racing Bulls) o Liam Lawson.

Vettel se retiró en 2022 con Aston Martin.

A Verstappen se le escapó el liderato

Este domingo, se disputó el Gran Premio de Arabia Saudita, donde Max Verstappen salía con la pole y con chances de convertirse en el nuevo líder del campeonato. Sin embargo, el neerlandés recibió una sanción de cinco segundos que le costó la victoria y terminó segundo detrás de Oscar Piastri, que ahora lidera la tabla con 99 puntos, seguido por Lando Norris (89) y Verstappen (87).