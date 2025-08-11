El exjefe de Colapinto filtró lo que nadie sabía sobre Michael Schumacher: "Me duele"

El exjefe de Colapinto filtró lo que nadie sabía sobre Michael Schumacher en la F1.

James Vowles, jefe de Williams y amigo de Franco Colapinto, filtró lo que nadie sabía acerca de Michael Schumacher en la Fórmula 1. El ingeniero británico de 46 años recordó la etapa en la que conoció al astro alemán, cuando estuvieron juntos en Mercedes Benz, y lo llenó de elogios públicamente durante la entrevista con el podcast High Performance.

El líder de la escudería británica recordó que el heptacampeón del mundo e ídolo de Ferrari no solamente se interesaba en el día a día por el plano deportivo del staff, sino también por la actualidad personal de cada integrante del equipo. Y sostuvo que le duele la situación por la que transita el expiloto desde aquel fatídico 29 de diciembre del 2013, cuando se accidentó mientras esquiaba de vacaciones en los Alpes franceses y terminó internado en estado vegetativo.

Vowles, exjefe de Colapinto en Williams, recordó cómo era Schumacher en Mercedes

El ingeniero británico formaba parte de la escuadra alemana allá por las temporadas 2010, 2011 y 2012, cuando compartió el día a día con el crack teutón. Al respecto del excorredor, puntualizó en que “se interesaba de verdad por quién eres, qué te mueve, cómo le va a tu familia... Y no para obtener una ventaja personal, sino porque era realmente importante para él”.

Colapinto, el exjefe de Colapinto que lo trató en Williams.

Acerca del comportamiento de "Schumi" en el trabajo semanal, James detalló que “llevó a todo el mundo con él en el viaje" y así lo explicó: "Cuando Michael decía ‘vamos por aquí’, todo el equipo le seguía, a ambos lados del garaje”. Por otro lado, Vowles contó el gesto que tuvo Schumacher con su esposa: “Sabía cuándo era el cumpleaños de mi pareja e hizo que le llevaran flores a casa. Eso me avergonzó totalmente, porque yo no había pensado en ello”.

Sobre el fallido paso de Schumacher por Mercedes, donde no estuvo a la altura sobre el final de su carrera y ni siquiera pudo ganar una final, el jefe de Williams lamentó ese regreso trunco del fenómeno a la F1: “Todavía hoy me duele. Realmente se habría merecido una”. Por último, rememoró la anécdota de cuando ambos corrieron juntos en moto en el autódromo francés Paul Ricard de Le Castellet: “Fue uno de los mejores días de mi vida... Años después, los dos seguimos riéndonos de aquel día. Me duele mucho por lo que Michael está pasando hoy”.