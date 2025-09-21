Cómo ver la Fórmula 1 en vivo online.

La Fórmula 1 es un gran fenómeno global. Es la máxima categoría del automovilismo y tiene millones de fans en todo el mundo, que siguen a sus escuderías y pilotos favoritos. Y para los argentinos, en una tierra "fierrera" por excelencia, no es un tema menor. La F1 es pasión de multitudes y lo ha sido con más fuerza desde el 2024 con el desembarco en la competencia de Franco Colapinto.

Franco cortó con una sequía de más de dos décadas sin tener argentinos en la máxima competencia de automovilismo y fueron miles de compatriotas quienes se engancharon a seguir la campaña del ahora piloto de la escudería francesa Alpine. Lo que no todos conocen es de qué manera se puede seguir a Colapinto en cada una de sus carreras, en las prácticas y en las clasificaciones, ya que hay varias formas de hacerlo.

Por dónde se puede ver en vivo online la Fórmula 1

Para seguir la Fórmula 1 hay distintas formas de seguirlo a través de plataformas desde el celular, en la computadora o por la televisión de una manera bastante sencilla. O también a través de cable. En ese sentido existe la plataforma Disney+ Premium, la de DANZ o a través de Fox Sports. También se puede seguir la Fórmula 1 contratando la aplicación internacional de F1 TV Pro.

Cómo ver la Fórmula 1 según cada señal o plataforma

El auto de Ferrari.

Por Fox Sports en:

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

Por Disney+:

Se trata de la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $10.549 final por mes.

Por DANZ:

Se puede seguir la Fórmula 1 desde 19,99€ por mes.

Cómo ver por F1 TV PRO