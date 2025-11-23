A qué hora corre Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas: dónde ver en vivo

Franco Colapinto se presenta en Las Vegas.

Franco Colapinto se presenta en la ciudad de Las Vegas en una nueva carrera de la Fórmula 1. El piloto de Alpine busca sumar sus primeros puntos del año en este circuito callejero con la intención de mejorar su performance respecto a lo que fue su presentación en Interlagos, Brasil, donde no consiguió un desempeño regular y terminó 15º, cinco puesto por detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly.

El piloto pilarense corrió este viernes la práctica 1 y 2, donde terminó en los puestos 20º y 16º respectivamente. Por su parte, Pierre Gasly marcó 1m34s373 (fue 12º) y aventajó al argentino por 451 milésimas, una distancia muy grande. Esto marca un pequeño bajón en el argentino que había logrado en las últimas carreras aventajar al francés, con buenos desempeños, dentro de lo que le permite el coche. Al respecto, Colapinto se quejó de que su auto no está bien después del accidente de Brasil. Vale recordar que, en el sprint de San Pablo, el bonaerense cayó en el mismo error que Oscar Piastri y Nico Hülkenberg en la zona de la S de Senna y terminó impactando contra el muro.

En qué horario corre Franco Colapinto

Práctica 3 : este viernes 21 de noviembre a las 21 horas.

: este viernes 21 de noviembre a las 21 horas. Clasificación : este sábado 22 de noviembre a la 1 de la mañana.

: este sábado 22 de noviembre a la 1 de la mañana. Carrera: este domingo 23 de noviembre a la 1 de la mañana.

Por dónde se puede ver a Franco Colapinto en Las Vegas

Se puede seguir la Fórmula 1 por la señal de streaming Disney+. También será transmitido por el canal Fox Sports.

Colapinto con su auto Alpine en el circuito de Las Vegas.

La preocupación de Franco Colapinto en las prácticas en Las Vegas

Colapinto no pudo realizar ninguna vuelta veloz con neumáticos blandos. En el primer ensayo sufrió muchísimo con el grip trasero. En el segundo pudo llevarlo mejor, pero perdió casi medio segundo con Gasly en los dos último parciales (en el primero estaban empatados y hasta un poco más veloz el argentino). En su último intento con neumáticos blandos, el expiloto de Williams había mejorado su primer parcial, pero llegó la bandera roja.

El argentino viene de lograr el 7 de noviembre pasado la confirmación como piloto titular de Alpine para la temporada 2026. "Estoy muy agradecido a Flavio (Briatore) y a todo el equipo por confiar en mí. Ha sido un camino largo y difícil, y estoy muy orgulloso de la oportunidad de volver a correr con este equipo en 2026, junto a Pierre, quien ha sido un gran compañero y sin duda alguien de quien seguiré aprendiendo", destacó el corredor al anunciar su continuidad en Brasil.