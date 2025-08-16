Fluminense vs América de Cali: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Sudamericana

Fluminense, que ganó en la ida, y los Diablos Rojos definirán este martes 19 de agosto al equipo que clasifique a la próxima etapa de la Copa Sudamericana. El juego corresponde a la llave 4 y está programado para las 21:30 (hora Argentina) en el estadio el Maracanã.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y Fluminense sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El encuentro será supervisado por Alexis Herrera, el juez encargado.

Los resultados de Fluminense en partidos de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos : Once Caldas 0 vs Fluminense 1 (1 de abril)

: Once Caldas 0 vs Fluminense 1 (1 de abril) Fase de Grupos : Fluminense 5 vs GV San José 0 (10 de abril)

: Fluminense 5 vs GV San José 0 (10 de abril) Fase de Grupos : Unión Española 1 vs Fluminense 1 (23 de abril)

: Unión Española 1 vs Fluminense 1 (23 de abril) Fase de Grupos : GV San José 1 vs Fluminense 0 (8 de mayo)

: GV San José 1 vs Fluminense 0 (8 de mayo) Fase de Grupos : Fluminense 2 vs Unión Española 0 (14 de mayo)

: Fluminense 2 vs Unión Española 0 (14 de mayo) Fase de Grupos : Fluminense 2 vs Once Caldas 0 (29 de mayo)

: Fluminense 2 vs Once Caldas 0 (29 de mayo) Octavos de Final: América de Cali 1 vs Fluminense 2 (12 de agosto)

Los resultados de América de Cali en partidos de la Copa Sudamericana

Primera Fase : Junior 2 vs América de Cali 2 (3-4 en penales a favor de América de Cali) (6 de marzo)

: Junior 2 vs América de Cali 2 (3-4 en penales a favor de América de Cali) (6 de marzo) Fase de Grupos : Racing (U) 1 vs América de Cali 3 (2 de abril)

: Racing (U) 1 vs América de Cali 3 (2 de abril) Fase de Grupos : América de Cali 1 vs Corinthians 1 (8 de abril)

: América de Cali 1 vs Corinthians 1 (8 de abril) Fase de Grupos : Huracán 0 vs América de Cali 0 (23 de abril)

: Huracán 0 vs América de Cali 0 (23 de abril) Fase de Grupos : Corinthians 1 vs América de Cali 1 (6 de mayo)

: Corinthians 1 vs América de Cali 1 (6 de mayo) Fase de Grupos : América de Cali 0 vs Huracán 0 (14 de mayo)

: América de Cali 0 vs Huracán 0 (14 de mayo) Fase de Grupos : América de Cali 1 vs Racing (U) 1 (27 de mayo)

: América de Cali 1 vs Racing (U) 1 (27 de mayo) Playoff Octavos : Bahia 0 vs América de Cali 0 (15 de julio)

: Bahia 0 vs América de Cali 0 (15 de julio) Playoff Octavos : América de Cali 2 vs Bahia 0 (22 de julio)

: América de Cali 2 vs Bahia 0 (22 de julio) Octavos de Final: América de Cali 1 vs Fluminense 2 (12 de agosto)

Horario Fluminense y América de Cali, según país