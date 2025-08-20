Flamengo vs Internacional por Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Flamengo llega como gran favorito al Estadio Beira-Rio para enfrentar al Internacional este miércoles en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, con la ventaja de haber ganado 1-0 en la ida y siendo líder absoluto del Brasileirao. El Mengao, dueño del plantel más valioso de América, busca su tetracampeonato continental tras la dolorosa eliminación en octavos de la Copa de Brasil, mientras que los Colorados necesitan una remontada heroica en casa para mantener viva su ilusión en el torneo más prestigioso del continente.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Flamengo e Internacional, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Flamengo e Internacional?

El partido entre Flamengo e Internacional por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará este miércoles 20 de agosto de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el Estadio Beira-Rio de Porto Alegre. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el uruguayo Esteban Ostojich.

El conjunto carioca llega a este compromiso en una posición extremadamente cómoda tras imponerse 1-0 en el Maracanã con gol de Bruno Henrique, lo que le permite clasificar a cuartos de final simplemente evitando una derrota por dos o más goles de diferencia. Además, el Flamengo se encuentra en la cima del Brasileirao con una campaña prácticamente perfecta, demostrando su solidez tanto a nivel nacional como internacional.

El equipo dirigido por Filipe Luis intensificó sus expectativas tras la eliminación en octavos de la Copa de Brasil, concentrando todas sus energías en conquistar el tetracampeonato de la Libertadores. Con el plantel más valioso de América y figuras de talla mundial como Giorgian De Arrascaeta, quien acumula 14 goles y 11 asistencias en lo que va del año, el Mengao se presenta como uno de los máximos candidatos al título continental.

La historia reciente entre ambos equipos favorece claramente al Flamengo, que no solo ganó la ida sino que también se impuso 3-1 en Porto Alegre el pasado fin de semana por el Brasileirao, con tantos de Pedro (dos veces) y Gonzalo Plata. Rafael Santos Borré había descontado sobre el final para el Inter, pero no pudo evitar una nueva derrota ante el poderío ofensivo del conjunto rojo y negro.

Por su parte, el Internacional afronta este duelo en una situación límite, necesitando ganar por dos goles de diferencia para clasificar en tiempo normal a los cuartos de final. Los dirigidos por Roger Machado atraviesan una campaña irregular en el Brasileirao, donde marchan en la 12ª posición y se encuentran a solo cinco puntos de la zona de descenso, lo que refleja las dificultades que viene atravesando el Colorado en esta temporada.

Sin embargo, el Internacional confía en su fortaleza como local y en la experiencia de jugadores clave como Alan Patrick, quien a los 34 años sigue siendo el cerebro del equipo y la principal esperanza ofensiva para remontar la serie. Además, Roger Machado podría contar con el regreso de Johan Carbonero, quien se recuperó de su lesión y podría ser una pieza importante en la búsqueda de la remontada en el Beira-Rio.

Formaciones probables de Internacional y Flamengo

El técnico del Internacional, Roger Machado, tendrá cinco bajas confirmadas para este encuentro decisivo. Ivan, Ronaldo, Gabriel Mercado, Bruno Gomes y Lucca Drummond no podrán estar presentes debido a lesiones, lo que limita las opciones del entrenador brasileño para armar su once inicial. Sin embargo, el regreso de Johan Carbonero tras superar sus problemas físicos genera expectativas en el comando técnico colorado.

La gran figura del Internacional será Alan Patrick, quien fue preservado en el último partido por el Brasileirao pensando en este compromiso. El experimentado mediocampista de 34 años será clave en la generación de juego y la principal esperanza ofensiva para conseguir los goles que necesita el equipo. En el ataque, la duda está entre Ricardo Mathias y Rafael Santos Borré, quien viene de anotar en el último enfrentamiento directo.

Del lado del Flamengo, Filipe Luis tiene prácticamente todo el plantel a disposición, con la única baja confirmada del volante chileno Erick Pulgar, quien sufre una fractura en el pie desde el Mundial de Clubes. Tanto Danilo como De La Cruz están clínicamente recuperados y forman parte de la delegación que viajó a Rio Grande do Sul, por lo que podrían ser opciones para el entrenador.

Las principales dudas en la formación flamengista están en el mediocampo y en el extremo derecho. En el centro del campo, Saúl Ñíguez viene siendo titular junto a Jorginho, pero Allan presiona por un lugar tras llegar descansado al no haber jugado el fin de semana. En la banda derecha, Gonzalo Plata busca ganarse la titularidad tras su gran rendimiento ingresando desde el banco y convirtiendo en la victoria por 3-1, lo que podría desplazar a Luiz Araújo del once inicial.

Probable formación de Internacional: Sergio Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho, Alexandro Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley; Ricardo Mathias o Rafael Santos Borré.

Probable formación de Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl Ñíguez o Allan; Giorgian De Arrascaeta; Gonzalo Plata o Luiz Araújo, Samuel Lino, Pedro.

Internacional vs Flamengo: Ficha técnica