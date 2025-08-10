Flamengo vs Internacional: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

Flamengo se enfrenta ante Inter el miércoles 13 de agosto por la llave 8 de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el estadio el Maracanã, a las 21:30 (hora Argentina).
En los últimos 4 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 2 triunfos y 2 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de agosto, en Cuartos de Final del torneo Copa Libertadores 2019, y terminaron igualando en 1.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Darío Herrera.
Fecha y rival de Flamengo en el próximo partido de la Copa Libertadores
- Llave 8: vs Internacional: 20 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Internacional en el próximo partido de la Copa Libertadores
- Llave 8: vs Flamengo: 20 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
Los resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Táchira 0 vs Flamengo 1 (3 de abril)
- Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Central Córdoba (SE) 2 (9 de abril)
- Fase de Grupos: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)
- Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 1 vs Flamengo 1 (7 de mayo)
- Fase de Grupos: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)
- Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Táchira 0 (28 de mayo)
Los resultados de Internacional en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Bahia 1 vs Internacional 1 (3 de abril)
- Fase de Grupos: Internacional 3 vs At. Nacional 0 (10 de abril)
- Fase de Grupos: Internacional 3 vs Nacional 3 (22 de abril)
- Fase de Grupos: At. Nacional 3 vs Internacional 1 (8 de mayo)
- Fase de Grupos: Nacional 0 vs Internacional 2 (15 de mayo)
- Fase de Grupos: Internacional 2 vs Bahia 1 (28 de mayo)
Horario Flamengo e Internacional, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas