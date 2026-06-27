Familiaridad añade emoción a choque entre Marruecos y Países Bajos en dieciseisavos final del Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo C - Marruecos vs Haití

Marruecos ​y los Países Bajos, dos equipos llenos de estrellas, tienen el potencial de protagonizar un emocionante partido de dieciseisavos de final del Mundial, con un trasfondo social que ‌añade un toque interesante al encuentro ‌que se disputará el lunes en Monterrey.

Existe un gran grado de familiaridad, aunque ambos países solo se hayan enfrentado tres veces en el pasado, ya que Marruecos cuenta con tres jugadores nacidos en los Países Bajos en su plantilla y su máximo goleador en este torneo, Ismael Saibari, juega en el PSV Eindhoven.

Marruecos ha recurrido a la experiencia neerlandesa durante la última década para construir un equipo que llegó a las semifinales en el pasado Mundial ​y que ha vuelto a ⁠impresionar al quedar en segundo lugar, por detrás de Brasil, en el Grupo C, ‌aunque solo por diferencia de goles.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Marruecos sumó siete puntos, tras vencer a ⁠Escocia y Haití, y jugó con una mayor intensidad ⁠en la presión y movimientos inteligentes, lo que sugiere que va a ser un rival difícil de superar.

"No estoy seguro de que seamos los favoritos en el partido contra Marruecos. Es ⁠un buen equipo con mucha calidad y que puede marcar con facilidad", dijo ​el jueves a periodistas el DT neerlandés, Ronald Koeman, después de ‌que su equipo se proclamara líder del ‌Grupo F tras vencer a Túnez.

Países Bajos comenzó el Mundial con un empate ante ⁠Japón, pero marcó cinco goles contra Suecia y tres contra Túnez, y también parece estar en buena forma.

"Hay jugadores a los que les encanta tener el balón. Tengo un grupo de chicos que trabajan muy bien y tienen un gran espíritu de equipo", agregó Koeman, quien ​era el ‌capitán del equipo cuando los neerlandeses vencieron a Marruecos en el Mundial de 1994.

En los Países Bajos hay una gran comunidad marroquí, estimada el año pasado en 430.000 personas, y los futbolistas de origen marroquí ocupan un lugar destacado en el fútbol neerlandés.

Ibrahim Afellay y Khalid Boulahrouz formaban parte de la selección cuando ⁠Países Bajos fue subcampeona en el Mundial 2010, pero otros jugadores nacidos en el país europeo han optado por representar a Marruecos.

La selección de Marruecos para este Mundial cuenta con Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui y el lateral del PSV Anass Salah-Eddine, quien jugó con los Países Bajos en la categoría sub-21 antes de cambiar su afiliación internacional el año pasado.

El dilema de la lealtad de los marroquíes nacidos en los Países Bajos es un tema polémico, y el exinternacional Rafael van der ‌Vaart, ahora un comentarista de televisión conocido por su franqueza, causó revuelo en marzo con sus comentarios sobre los jugadores marroquíes de origen neerlandés que eligen a Marruecos.

"No quiero ser grosero, pero todos los marroquíes de aquí que no son lo suficientemente buenos para jugar con los Países Bajos acaban jugando con Marruecos. Solo a (Hakim) Ziyech me hubiera gustado tenerlo en el equipo en ‌ese entonces", afirmó.

Se espera que haya un apoyo visible a Marruecos en las ciudades neerlandesas, lo que podría avivar las tensiones.

Los aficionados marroquíes ya han salido a las calles neerlandesas durante el torneo ‌para celebrar el éxito ⁠de su selección, y la policía hizo el sábado un llamamiento a la calma de cara al partido, que dará comienzo a las 3 de ​la madrugada del martes en los Países Bajos.

El ganador pasará a los octavos de final, que se disputarán en Houston el 4 de julio contra el vencedor del partido del domingo entre Canadá y Sudáfrica.

(Escrito por Mark Gleeson en Atlanta. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)