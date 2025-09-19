Norris supera a Piastri en los primeros entrenamientos libres para el GP de Azerbaiyán

Foto del viernes del McLaren de Oscar Piastri durante las prácticas para el GP de Azerbaiyán de la F1

El piloto de McLaren Lando Norris fue el más rápido el viernes en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, por delante de su compañero de equipo Oscar Piastri, líder del Campeonato de Pilotos, quien sufrió un problema en la unidad de potencia en su vuelta inicial.

La sesión de una hora en el circuito urbano de Bakú se detuvo durante 25 minutos para reparar los bordillos, lo que alteró los horarios de los equipos pero permitió a McLaren arreglar el automóvil de Piastri sin perder más tiempo en pista.

"Había restos en la pista que no eran de un automóvil, sino de parte de un bordillo que se había levantado", dijo el director de Racing Bulls, Alan Permane, a Sky Sports durante la sesión.

Norris rodó en un minuto y 42.704 segundos en el circuito urbano, con Piastri a 0.310 de la cabeza.

El australiano, que supera por 31 puntos a Norris a falta de ocho pruebas para el final de la temporada, tocó la barrera de neumáticos con su neumático trasero derecho en la curva 15, pero no sufrió daños graves y completó 14 vueltas por 19 de su compañero de equipo.

Charles Leclerc, de Ferrari, que ha logrado la pole en Bakú en los últimos cuatro años, fue tercero y 0,552 más lento. George Russell, de Mercedes, quedó cuarto.

Alex Albon, de Williams, fue quinto, por delante de Yuki Tsunoda, de Red Bull, y del cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen. Carlos Sainz fue octavo para Williams y el dúo de Racing Bulls Liam Lawson e Isack Hadjar completaron los 10 primeros.

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo con Ferrari y ganador en Bakú con Mercedes, chocó contra las barreras y dañó el alerón delantero de su automóvil, además de sufrir un pinchazo. Terminó en el escalón 13.

(Escrito por Alan Baldwin en Londres.; Editado en español por Javier Leira)