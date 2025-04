Antonelli espera tener una "reunión de Kimis" con Raikkonen

Gran Premio de Baréin

El novato de Mercedes Andrea Kimi Antonelli dijo que le gustaría hablar de Fórmula Uno con Kimi Raikkonen, después de recordar cómo el finlandés hizo honor a su apodo de "Hombre de Hielo" cuando se conocieron.

Raikkonen ganó el Campeonato de Pilotos con Ferrari en 2007. Antonelli nació en Bolonia un año antes, cuando el finlandés aún corría para la escudería McLaren.

El italiano, de 18 años, dijo que su nombre no es en homenaje al finlandés.

"Lo conocí cuando era bastante pequeño, creo que fue en 2018", dijo Antonelli a periodistas en el Gran Premio de Bahréin el jueves cuando se le preguntó si alguna vez había pedido consejo al otro Kimi, ahora de 45 años.

"Él estaba en el GP de Monza. La primera vez que me encontré con él entendí por qué le llaman el Hombre de Hielo, para ser honesto, porque recuerdo que me acerqué súper emocionado y él no reaccionó en absoluto".

"Pero creo que es un tipo genial. Nunca tuve la oportunidad de charlar con él, pero sin duda es algo que me gustaría hacer. También estaría bien que me aconsejara sobre las carreras, porque ha hecho mucho en este deporte. Es algo que me gustaría hacer en el futuro", destacó.

Antonelli ocupó el lugar del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, ahora en Ferrari, en Mercedes y ha puntuado en sus tres primeras carreras.

El pasado fin de semana, en Japón, se convirtió en el piloto más joven en liderar una carrera y marcar la vuelta rápida.

Con información de Reuters