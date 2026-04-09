Video: el insólito gol en contra del Porto ante Nottingham Forest por la Europa League

Se hizo un insólito gol en contra y se lesionó al minuto: la fatídica noche de Martim Fernandes con el Porto en Europa League.

El portugués Martim Fernandes protagonizó una insólita secuencia en el duelo de ida de los cuartos de final de la Europa League entre Porto y Nottingham Forest. Con el marcador 1 a 0 a favor del 'Dragón', el lateral intentó darle un pase a su arquero Diogo Costa en la salida pero falló en la potencia y se convirtió un gol en contra que le dio el empate al cuadro inglés. Apenas unos minutos después, fue a disputar una pelota sobre el lateral y se lesionó, por lo que debió ser reemplazado antes de los 20 minutos del primer tiempo.

Los cruces de cuartos de final de la Europa League

Los cruces de los cuartos de final de la UEFA Europa League 2025/26 ya están definidos y son los siguientes:

Celta de Vigo vs. Friburgo.

Real Betis vs. Braga.

Aston Villa vs. Bologna.

Nottingham Forest vs. Porto.

Los partidos de ida se disputan el 9 de abril de 2026, mientras que las revanchas están programadas para el 16 de abril. El cuadro ya dejó delineado el camino hacia las semifinales, donde el ganador del cruce entre Celta de Vigo y Friburgo se medirá con quien avance de Real Betis y Braga, mientras que en la otra llave los vencedores de Aston Villa ante Bologna y de Nottingham Forest frente a Porto se enfrentarán por un lugar en la final, configurando así el recorrido completo rumbo a la definición del torneo.

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