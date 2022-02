La esquiadora acrobática sino-estadounidense Gu evita responder sobre su nacionalidad

Eileen Gu, nacida en San Francisco, que llevó al país anfitrión a lo más alto del medallero de los Juegos Olímpicos de Pekín con un oro en esquí acrobático 'big air' el martes, se ha mantenido evasiva respecto a la cuestión de si todavía posee un pasaporte estadounidense.

China no permite la doble nacionalidad y los medios de comunicación estatales han informado anteriormente de que la joven de 18 años renunció a su ciudadanía estadounidense después de adquirir la nacionalidad china a los 15 años.

Gu no quiso confirmarlo el martes.

"Así que crecí pasando el 25-30% (de mi tiempo) en China. Hablo con fluidez el mandarín y el inglés, y tengo fluidez cultural en ambos lados", respondió cuando se le preguntó si seguía siendo ciudadana estadounidense.

"Así que al venir aquí, realmente siento que he vuelto a casa. Me siento tan estadounidense como china. (...) Ambos lados entienden que mi misión es fomentar una conexión entre países y no una fuerza divisoria".

Cuando los periodistas volvieron a preguntar, la persona que moderaba la rueda de prensa intervino: "Siguiente pregunta, por favor".

La esquiadora dice sentirse como en casa en China. Las cifras de seguidores en Weibo de Gu, que también es modelo de moda y va a estudiar en la Universidad de Stanford, se han disparado a casi tres millones, frente a los poco menos de dos millones del lunes.

En 2019, China relajó las normas que durante más de una década habían prohibido a los atletas del equipo nacional participar en actividades comerciales sin autorización, lo que allanó el camino para que Gu se convirtiera en el rostro de marcas chinas, desde Bank of China y China Mobile hasta Mengniu Dairy y Luckin Coffee.

Enormemente popular en China, hasta ahora Gu lo ha hecho mejor en los Juegos Olímpicos que Zhu Yi, la patinadora artística que renunció a la ciudadanía estadounidense en 2018 para competir por China y que fue criticada en Weibo cuando se cayó el domingo durante su programa corto en la prueba por equipos.

La etiqueta "Zhu Yi ha caído" desapareció después de Weibo.

Gu le ofreció su apoyo.

"Conocí a Zhu hace unos días. Fui a ver su entrenamiento. Es una persona muy agradable. Es increíble. Cualquiera que se clasifique para los Juegos Olímpicos ya es increíble", dijo.

"Cometer errores bajo una enorme presión forma parte del deporte. Debemos tener deportividad y no siempre podemos dar lo mejor de nosotros mismos en la plataforma, pero lo más importante es que ella está segura y disfruta del proceso".

"Por supuesto que todo el mundo espera que lo haga mejor, pero ella es la que más espera poder hacerlo. Espero que la gente pueda entenderla mejor".

(Edición de Jacqueline Wong; traducción de Flora Gómez)