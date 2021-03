¿Habrá respuesta por parte de Miguel Ángel Russo?

En el programa de "El Pollo" Vignolo pasan cosas que nada tienen que ver con el fútbol. Más allá de que F90, el ciclo que conduce en ESPN, principalmente se aboca a la actualidad de los clubes argentinos, existen momentos de relax en los que el staff se va más allá de la pelota. Sin ir más lejos, y hablando de Boca, Oscar Ruggeri comenzó a burlarse de la dentadura de Miguel Ángel Russo.

Mostrando una imagen del entrenador "xeneize" sonriendo, "El Cabezón" no pudo contenerse y empezó a hablar de la sonrisa de Miguel. "''El Negro' (NdeR: Federico Bulos), bien los dientes. Russo tiene dientes de más. 'El Palomo’ se puso más dientes”. Acto seguido, y sorprendido por el comentario, Vignolo procedió a preguntarle a su compañero si debían contarle las piezas dentales al entrenador del club azul y oro.

“¿Qué querés, que le contemos los dientes a Russo?”, exclamó Vignolo. Asintiendo, Ruggeri empezó a contar los dientes del DT de Boca y agregó: "Es un tiburón. Tiene dos filas de dientes. No, mirá ahí. Tres paletas tiene. Nosotros, tenemos dos. Le pusieron de más para mí. ¿No son dos paletas y él tiene tres? Lo cagaron. Se debe estar tocando la gente, ¿cuántas tenemos?”.

Acto seguido, Vignolo reveló que en el estadio José Amalfitani observó una dedicatoria realizada a Miguel Ángel Russo. Repudiando su paso por Boca (teniendo en cuenta que fue entrenador de Vélez) los hinchas de "El Fortín" también hicieron alusión a los dientes del DT. “La mejor bandera que yo vi en una cancha de fútbol se la puso la gente de Vélez enojado con Russo: 'desagradecido, te hicimos la dentadura'”, exclamó "El Pollo".

El asombro que vivió el Pollo Vignolo en La Bombonera

El partido entre Boca Juniors y River Plate estaba por finalizar. Corrían los últimos minutos del segundo tiempo cuando, de pronto, un rebote en la cabeza de Carlos Izquierdoz desconcertó a Esteban Andrada y la pelota estaba a punto de ingresar al arco "xeneize". Era el 2-1 para los de Gallardo, pero algo ocurrió: el efecto del esférico hizo que la pelota pique en la línea y salga como por arte de magia. Allí estuvo el "Pollo" Vignolo para relatarlo y para realizar una confesión sobre el hecho.

En el aire de Pasión por el Fútbol, Vignolo reconoció que estuvo a punto de gritar gol para River. Sin embargo, un momento de lucidez le permitió no quedar en ridículo: "¿Usted sabe lo que me pasó en ese momento? Estaba por decir cantalo, cantalo. Hubiese sido terrible. Menos mal. En ese momento, por primera vez en 20 años, me iluminé. La vi adentro. Era gol”