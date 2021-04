El Cabezón explotó contra el vicepresidente 2º de Boca Juniors y lo liquidó en el aire de ESPN.

Se cansó de Riquelme. En diferentes oportunidades se mostró en contra de la gestión que viene realizando en Boca Juniors, en su calidad de vicepresidente 2º y responsable del Consejo de Fútbol. Sin embargo, en las últimas horas, Oscar Ruggeri fue por más. En ESPN, "El Cabezón" cargó contra el ídolo "xeneize", una vez más, y reveló un secreto a voces sobre su corta reaparición en los medios.

Luego de su mensaje en la cuenta oficial de Boca Predio, Ruggeri aseguró que esto se trató de una "publicidad de lo que es Boca". Esta fue una opinión que mantuvieron diferentes protagonistas del periodismo e incluso una sensación que se dejó en las redes sociales entre los diferentes usuarios que opinaron sobre el escueto speach que Riquelme manifestó desde las instalaciones de Boca en Ezeiza.

De todos modos, esto no fue todo: Ruggeri enfatizó en que él no necesitaba escuchar a Riquelme y se diferenció del resto de las personas que aguardaron con expectativa una entrevista que nunca fue. "¿Pero vos te crees que yo voy a dejar de hacer mi vida para ver si Riquelme va a hablar o no va a hablar? No me importa nada lo que diga, lo que haga, en absoluto. Pero nada”, sentenció el ex campeón del mundo con la selección argentina.

Sorprendido, "El Pollo" Vignolo lo observó y Ruggeri le manifestó: “¿Estás loco, vos? ¿Qué me mirás? ¿Quieren hablar de verdad? ¿Vamos a poner los huevos? Yo no escuché nada. Yo me fui al río, qué se yo lo que hizo Riquelme. Yo también me agarro el escudo, me reúno con tres tipos, si uno de los tres me da lo que le pido, yo también me agarro el escudo, soy un Dios. Pero me fui al río, no tuve tiempo”.

Ruggeri también destrozó a Cascini

Otro de los apuntados por Oscar Ruggeri fue Raúl Cascini. El socio de Juan Román Riquelme en el Consejo de Fútbol de Boca ha sido parte del programa 90 minutos de fútbol durante varios años y compartió el día a día junto a "El Cabezón", Vignolo y tantos otros periodistas. Sin embargo, tras su partida a la entidad "xeneize" la relación cambió y, al parecer, ya no atiende el teléfono.

"De chicos nos enseñaron que hay que ser agradecidos. Si tenés eso claro, vivís bien. Si no tenés eso claro, la humildad, el respeto, vas a tener problema en la vida. Un día estás acá arriba, mañana estás abajo. Pero sabés una cosa Pollo. No me meto en esto. Estoy más allá", cerró Ruggeri.