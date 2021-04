Tras la salida de Mario Pergolini de Boca, renunciando a su cargo como vicepresidente 1º, mucho fue lo que se habló en los diferentes medios sobre la actualidad dirigencial del club "xeneize". Una de las voces que más se oyó fue la de Oscar Ruggeri, quien este viernes volvió a cargar contra Juan Román Riquelme y le realizó una dura advertencia en el aire de ESPN.

"Lo que veo de afuera es Riquelme el club. Olvídense, lo dije el primer día. Riquelme le hizo ganar las elecciones, ¿y después que va a hacer? ¿Se va a quedar sentado? Va a manejar, a su forma va a manejar. Yo sigo insistiendo en que hay que prepararse", comenzó diciendo "El Cabezón", ante la atenta mirada del conductor Sebastián Vignolo.

Acto seguido, Ruggeri continuó: "Hay que prepararse para las cosas, y más para estos cargos. Estos puestos en estos clubes, porque el club no es de una persona. Es un pedacito de cada socio o de cada hincha. Son muy grandes estos clubes. Se veía venir, iban a hacer algo, lo iba a hacer el otro por acá. Ya está, quedaron ellos. Están solos, ahora tienen que manejar el club".

"El hincha exige, el socio exige. En la cancha era un crack, era para pagar una cancha y mirarlo. Ahora está en otra posición... Hacés las cosas bien, bárbaro. No hacés las cosas bien, no te salva el caño a Yepes, el gol... El hincha te pasa factura. El hincha tiene a Riquelme ahí arriba, a Diego, a Ratín. Ahora tienen que entender todos estos chicos que jugamos al fútbol, que están en otra posición y que se terminó si ganaste la Copa, si no ganaste la Copa, que levantaste dos Copas, tres. Ahora el hincha va a la cancha y quiere ver al equipo ganar", sentenció el ex campeón del mundo con la selección argentina.

Para Ruggeri, Riquelme maneja el Club Atlético Boca Juniors

Por otra parte, Ruggeri dejó en claro que cualquier candidato que fuese con "El Torero" en las elecciones 2019 ganaría por el sólo hecho de tener a Juan Román. Esto, según "El Cabezón", fue motivo suficiente para que el ídolo de Boca tome las riendas de la institución que lo eligió como vicepresidente 2º: "Riquelme cuando fue a las elecciones, ¿qué te creés? ¿Que iba a decir manejen ustedes? Maneja él. Cuando pudieron llevarlo con ellos, lo pusieron a Riquelme en el cartel".