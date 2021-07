El Chavo Fucks se la pudrió a Riquelme en ESPN: "No te la bancás"

¡Picante! El Chavo Fucks se calentó con Juan Román Riquelme luego de su cruce con Roberto Leto. "No se puede dudar de la integridad de la gente", sostuvo el panelista de ESPN.

Tras la entrevista que Juan Román Riquelme le concedió al "Pollo" Vignolo en ESPN, en la cual tuvo un picante cruce con Roberto Leto acusándolo de ser amigo de Daniel Angelici y la anterior gestión de Boca Juniors, uno de los panelistas de F90 explotó contra el ídolo "xeneize". El mismo fue Diego "Chavo" Fucks", quien estalló de bronca contra "El Torero" y lo apuró en vivo.

"Tengo un par de cosas para decir. La primera es: mi más absoluta solidaridad con Roberto Leto. Le mando un gran abrazo. Hay cosas que se dicen en privado, si te la bancás. Si no te la bancás, no se dicen en público. Leto puede elegir de quien ser o no amigo, pero no se puede dudar de la integridad de la gente públicamente así como así por más que uses la 10 de Boca o te llames como te llames. Abrazo grande a Roberto".

Por otra parte, "El Chavo" aseguró descreer las palabras de Juan Roman Riquelme sobre su afecto hacia Carlos Tevez y lo acusó de tribunear. "No le creo a Riquelme cuando habla del afecto por Tevez. No se tienen afecto, es para la tribuna. Es mentira. Es jueguito. No lo creo, es humo".

"No vaya a ser cosa que si a Boca le va bien le empecemos a dar mérito a Riquelme y hundamos al entrenador, porque lo que estoy notando es una sobrevaloración del plantel de Boca. Desde que llegó Riquelme se fueron alrededor de 20 jugadores, pero si a Boca le va bien va a ser mérito de Riquelme. Si le va mal, de Russo", cerró Diego "Chavo" Fucks, ante la atenta mirada de Sebastián "El Pollo" Vignolo. ¿Habrá respuesta de Román?

La chicana de Riquelme a Roberto Leto en ESPN: "Sus amigos nos dejaron muchas deudas"

Sin filtros, Riquelme aseguró: "Este año y medio que llevamos nosotros, las cosas van muy bien. Yo entiendo que tienen que hablar todo el tiempo de Boca, que parece que no gana hace un montón, pero cuando nosotros analizamos no está nada mal. En Copa Libertadores llegamos a una semifinal, pero en los 18 meses que llevamos vienen siendo muy buenos".

"Los veo muy preocupados. Hace un año y medio no se preocupaban porque Boca no traía refuerzos, ahora están muy preocupados. Leto tiene que saber que sus amigos nos dejaron muchas deudas, él tiene que ser agradecido como periodista. Entiendo que tiene una amistad con los anteriores, pero está bueno que vea las cosas que se están haciendo también", concluyó Román, generando comentarios masivos en las redes sociales, que rápidamente se hicieron eco de sus dichos en F90.