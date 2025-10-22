Espanyol vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Liga

Por la fecha 10 de la Liga, Elche y Espanyol se enfrentan el sábado 25 de octubre desde las 11:15 (hora Argentina), en el el Cornellá-El Prat.
Así llegan Espanyol y Elche
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
Espanyol viene de ganar en su encuentro anterior a Real Oviedo con un marcador de 2-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 6 goles encajados frente a 5 a favor.
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
En la fecha pasada, Elche finalizó con un empate 0-0 ante Athletic Bilbao. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 5 goles y le han encajado 5 tantos.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 19 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y Espanyol sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.
El anfitrión está en el sexto puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 14 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 5 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|24
|9
|8
|0
|1
|11
|2
|Barcelona
|22
|9
|7
|1
|1
|14
|3
|Villarreal
|17
|9
|5
|2
|2
|6
|6
|Espanyol
|15
|9
|4
|3
|2
|2
|7
|Elche
|14
|9
|3
|5
|1
|2
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 11: vs Alavés: 2 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Villarreal: 8 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Sevilla: 24 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 11: vs Barcelona: 2 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Real Sociedad: 7 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Real Madrid: 23 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Horario Espanyol y Elche, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas
- Colombia y Perú: 09:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas
- Venezuela: 10:15 horas