Un hombre le tira huevos a Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, en la presentación de su libro

FOTO DE ARCHIVO. Luis Rubiales antes de asistir al interrogatorio durante el juicio en la Audiencia Nacional, Madrid, España

ters) -El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, sufrió el jueves un lanzamiento de huevos durante la presentación de su libro en Madrid, un ataque que, según él, fue perpetrado por su tío.

Rubiales, de 48 años, estaba presentando su nuevo libro "Matar a Rubiales" en la sala de prensa Espacio Eventize de Madrid cuando un hombre del público comenzó a lanzarle huevos.

"Era un tío mío, un tío carnal mío, que es un hombre problemático, siempre lo ha sido", dijo Rubiales a Radio MARCA.

"Venía con unos huevos y me ha tirado unos huevos, pero yo no sabía lo que tenía en las manos y cuando lo he visto irrumpir, creía que llevaba un arma."

En febrero, la Audiencia Nacional de España declaró a Rubiales culpable de agresión sexual por besar a la delantera Jenni Hermoso sin su consentimiento durante las celebraciones de la victoria de España en la Copa Mundial Femenina de 2023 en Sídney.

La FIFA le impuso una multa de más de 10.000 euros (11.662 dólares) y tres años de suspensión. El incidente causó furor en todo el país por el sexismo en la sociedad española y en el fútbol femenino, e impulsó el movimiento "Me too" en el país.

(1 dólar = 0,8575 euros)

Con información de Reuters