Lewandowski, del Barcelona, sufre una lesión en el muslo

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa Mundial de la FIFA - Clasificación UEFA - Grupo G - Lituania vs Polonia - Estadio Darius y Girenas, Kaunas, Lituania. 12 de octubre de 2025. Los polacos Robert Lewandowski y Piotr Zielinski celebran tras el partido

ters) -El delantero del Barcelona Robert Lewandowski ha sufrido un desgarro en el muslo, dijo este martes el club catalán, por lo que el capitán de la selección polaca se enfrenta a un periodo de baja que podría dejarle fuera del partido de LaLiga de la próxima semana contra el Real Madrid.

Lewandowski, de 37 años, jugó los 90 minutos y marcó un gol en la victoria por 2-0 de Polonia sobre Lituania el domingo en la fase de clasificación para la Copa Mundial.

"Robert Lewandowski tiene una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja, y el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión", dijo el Barcelona en un comunicado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Medios españoles informaron de que se espera que Lewandowski esté de baja entre cuatro y seis semanas, lo que le convierte en duda para el clásico del 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

Lewandowski se une así a la creciente lista de ausencias del técnico Hansi Flick, junto con Raphinha, Gavi y Dani Olmo, mientras que el guardameta Marc-André ter Stegen sigue recuperándose de una operación de espalda.

El Barça, sin embargo, podría verse reforzado por los regresos de Lamine Yamal y Fermín López, que se espera que estén disponibles tras el parón internacional.

Con información de Reuters