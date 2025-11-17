El seleccionador español, prudente tras una racha que la convierte en favorita para el Mundial

FOTO DE ARCHIVO. El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, durante el partido de Bulgaria contra España durante la clasificación para la Copa del Mundo, en el Estadio Nacional Vasil Levski, Sofía, Bulgaria

nov (Reuters) -El seleccionador español, Luis de la Fuente, mantiene los pies en el suelo a pesar del brillante estado de forma de su equipo, que lo ha convertido en favorito para el Mundial de 2026 y ha establecido un nuevo récord nacional de partidos consecutivos sin conocer la derrota.

La mejor selección del mundo amplió su racha de imbatibilidad a 30 partidos con la victoria del sábado sobre Georgia (4-0), con la que superó el récord de 29 encuentros que ostentaba anteriormente la generación dorada de Vicente del Bosque, entre 2010 y 2013.

La racha de España incluye una campaña perfecta en la Eurocopa, en la que ganó los siete partidos y se adjudicó su cuarto título, todo un récord, el año pasado en Alemania.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

España también ha dominado su grupo de clasificación para el Mundial, ganando los cinco partidos, marcando 19 goles y manteniendo su portería a cero en todo momento.

Con sus 15 puntos máximos en el Grupo E, España prácticamente se ha asegurado la clasificación automática para el torneo que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos el próximo verano boreal. Turquía, segunda de la tabla, necesita vencerla por 7-0 el martes para proclamarse campeona de grupo.

En declaraciones a la prensa el lunes antes del partido en Sevilla, De la Fuente reconoció la presión que conlleva ser el favorito de las casas de apuestas, pero pidió perspectiva.

"Se trata de estar entre las más favoritas. El éxito es tener opciones de pelear por ganar. Entre ganar y perder hay un hilo muy fino", afirmó De la Fuente. "Un claro favorito es imposible en un Mundial", añadió, aunque reconoció que antes el fútbol se centraba en otros equipos y que ahora España estaba entre los favoritos.

El seleccionador atribuyó el éxito de España a la excelencia sistemática en toda la estructura futbolística nacional. De esa clave, explicó que poseer una idea y un modelo de juego concretos es factor común de los mejores clubes y equipos del mundo.

A pesar de la posición dominante de España, De la Fuente insistió en que no habrá rotaciones en la plantilla contra Turquía.

"Afrontamos este partido con una excepcional responsabilidad. (...) Por prestigio. Por poner en valor lo que hemos conseguido. (...) Queremos seguir siendo primeros del mundo", dijo. "No hay regalo que valga. Aquí, la gente se lo tiene que ganar. (...) Quieren jugar todos y todos se lo han ganado y se lo han merecido. Todos tienen calidad para jugar", añadió.

Con información de Reuters