Las mejores atajadas de Emiliano Martínez en la Selección Argentina

El arquero argentino se convirtió en una de las figuras y referentes del equipo de Scaloni. Pieza clave para ganar la Copa América, busca la clasificación al Mundial.

Emiliano "Dibu" Martínez se convirtió, a base de grandes actuaciones y claras actitudes, en uno de los máximos referentes de la Selección Argentina tras la obtención de la Copa América de Brasil 2020. El jugador del Aston Villa y figura máxima de la Premier League bajo los tres palos -algo discutido en un principio ya que los hinchas debatían sobre quién debía ser el titular entre Franco Armani o Esteban Andrada-, se ganó su lugar en el once titular de Lionel Scaloni y es más que indiscutido.

Durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, no pudo lucirse a causa de lesiones o su abrupto regreso a Inglaterra por pedido de su club a causa de las largas cuarentenas que deben realizar los jugadores que viajan a lugares "en rojo" según los semáforos epidemiológicos del COVID-19. Más allá de esto, fue clave en el título conseguido tras 28 años sin títulos para la "Albiceleste". No solo por la tanda de penales vs. Colombia, sino también por su gran actuación ante Brasil en la final.

Las dos atajadas vs. Brasil en la final:

La primera, ante una gran pelota de Neymar a Richarlison y una posterior tapada que salvó a la Argentina luego del gol de Ángel Di María. La segunda, más cercana al final del encuentro, tras un centro del capitán de Brasil y estrella del París Saint Germain, un rechazo en el área y un remate fulminante de Gabigol que iba al ángulo. ¿La respuesta? Otra volada espectacular del 1.

De todas formas, cabe destacar que no fue la mejor actuación del arquero argentino en la competencia. También se destacó ante Colombia, tras un gran remate de Guillermo Cuadrado cuando el seleccionado ya se imponía por 1-0. Lo mismo contra Ecuador, con una volada espectacular para sacar la pelota al córner luego de una volea espectacular de Jhegson Méndez y otra gran tapada frente a Gonzalo Plata para mantener el arco en cero.

Repasá todas las atajadas:

Por supuesto, además de la final vs. Brasil, se lució como nunca antes en la semifinal vs. Colombia, definida por medio de los penales. El "Dibu" se hizo gigante en el arco del seleccionado nacional y atajó tres penales a Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona para conseguir el tan ansiado pase a la final. Por esa razón fue elegido el mejor arquero del certamen y despejó todas las dudas sobre quién debe ser el titular del ciclo Scaloni.

Su actuación en semifinales: