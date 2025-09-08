En tierra de Diego Maradona, Javier Milei y la Libertad Avanza perdió por más de 50 puntos

Después de conocerse los resultados de la elección en la Provincia de Buenos Aires, uno de los detalles más llamativos de lo que dejó las elecciones tiene que ver con el fútbol. En este punto, hay una situación que tiene que ver con el más peronista de los jugadores de fútbol: Diego Armando Maradona, ya que el lugar donde vivió en su infancia le dio una gran alegría.

En este caso, los resultados mostraron que en Villa Fiorito en Lomas de Zamora y todas los barrios aledaños del partido de Lanús, a los que pertenece la casa de Diego, tuvieron una victoria tremenda de Fuerza Patria. Pero, principalmente, en Villa Fiorito hubo una diferencia de más de 50 puntos. Con el 96,55% de los votos escrutados, Fuerza Patria sacó 71,49% mientras que la Libertad Avanza sacó solo 16,30% con respecto al 3.89% en el Frente de Izquierda.

Quién ganó en la provincia de Buenos Aires

A nivel provincial, la lista de "Lalo" Decuzzi de Fuerza Patria llega al 47,02% contra el 33,84% de los votos de La Libertad Avanza. Somos, el frente que aglutina a radicales y Coalición Cívica, alcanzó el 5,13% de los votos en todo el distrito.

El peronismo se impuso en seis de las ocho secciones electorales: la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Séptima y la Octava Sección.

¿Qué se elije hoy en Lanús?

Los bonaerenses eligieron hoy a representantes para cargos municipales y provinciales. Lanús forma parte de la Tercera Sección electoral, por lo que renueva diputados para la Legislatura bonaerense. Además, el municipio de Lanús renueva 12 cargos para concejal, sobre un total de 24, y 5 consejeros escolares.