El Real Madrid renueva a Rüdiger por un año más, hasta 2027

FOTO DE ARCHIVO: Antonio Rüdiger del Real Madrid durante la conferencia de prensa en el Estadio Etihad, Manchester, Reino Unido

El ​Real Madrid ha renovado por un año el contrato del defensa Antonio Rüdiger, según ha anunciado ‌el club este martes, ‌lo que mantendrá al internacional alemán en el Santiago Bernabéu hasta junio de 2027.

El central de 33 años, cuyo contrato anterior expiraba al final de la temporada 2025-26, ha sido una presencia habitual en la defensa del Real Madrid desde que llegó como ​agente libre procedente ⁠del Chelsea en 2022.

Rüdiger se ha convertido en ‌un jugador clave y experimentado para el ⁠club durante su etapa, con ⁠182 partidos disputados y ocho títulos conquistados hasta la fecha, entre ellos la Liga de Campeones, LaLiga, la ⁠Copa del Rey y el Mundial de Clubes.

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Su ​última temporada se vio truncada por ‌las lesiones, lo que le ‌limitó a 26 partidos en todas las competiciones.

El ⁠Madrid busca mejorar tras una decepcionante temporada 2025-26, en la que se quedó sin el título de LaLiga y fue eliminado en los cuartos de ​final de ‌la Liga de Campeones.

"Renovar mi etapa en el Real Madrid es un momento de orgullo, pero, sobre todo, es un compromiso para dar un giro a la situación junto a ⁠mis compañeros", dijo Rüdiger en una publicación de Instagram tras el anuncio de la renovación del contrato.

"Estamos pasando por una fase exigente. Los contratiempos nos han puesto a prueba, pero este es exactamente el lugar donde quiero estar".

"Puede que algunos me hayan dado por perdido tras mis ‌lesiones, pero eso solo me ha motivado aún más. Así que, gracias por ello".

La retención de Rüdiger se ajusta a la promesa que hizo el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante su campaña de reelección ‌de reforzar las opciones defensivas del club.

El club realizó su primer fichaje el lunes bajo la dirección del entrenador ‌reelegido José Mourinho, ⁠incorporando al lateral izquierdo español Marc Cucurella, procedente del Chelsea.

Florentino Pérez también prometió durante ​su campaña fichar a los defensas Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries.

Con información de Reuters