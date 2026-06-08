El defensa neerlandés Timber se perderá el Mundial por una lesión en la ingle

Liga de Campeones de la UEFA - Final - Paris Saint-Germain contra Arsenal

​El defensa del Arsenal Jurrien Timber se perderá el ‌Mundial de ‌2026 porque no se ha recuperado de una lesión en la ingle, informó el lunes la Federación Neerlandesa de Fútbol.

La Federación informó de que ​el ⁠jugador de 24 años no ‌ha progresado lo suficiente ⁠como para competir ⁠en el torneo de una manera "médicamente responsable".

Su ausencia supone un duro ⁠golpe para Países Bajos ​antes de su ‌participación en el ‌Grupo F, en el que ⁠enfrentará a Japón, Suecia y Túnez.

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Timber había sufrido la lesión durante las últimas ​jornadas ‌de la temporada en la que el Arsenal se proclamó campeón de la Premier League, pero disputó ⁠54 minutos de la final de la Liga de Campeones, en la que cayeron por penales ante el París Saint-Germain el 30 de mayo.

Su puesto en ‌la convocatoria de Ronald Koeman lo ocupará el defensa del Sunderland, Lutsharel Geertruida.

El contratiempo trastoca los planes defensivos de Koeman ‌a pocos días de que Países Bajos inicie su campaña contra ‌Japón ⁠en Dallas el domingo.

Con información de Reuters