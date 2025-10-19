Eintracht Frankfurt vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

Eintracht Frankfurt recibirá a Liverpool, en el marco de la fecha 3 de la Champions, el próximo miércoles 22 de octubre a partir de las 16:00 (hora Argentina), en el estadio Deutsche Bank Park.
Así llegan Eintracht Frankfurt y Liverpool
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Eintracht Frankfurt en partidos de la Champions
Eintracht Frankfurt sufrió un duro golpe al caer 1 a 5 en la ultima jornada ante Atlético de Madrid.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Champions
Liverpool viene de perder contra Galatasaray por 0 a 1.
Horario Eintracht Frankfurt y Liverpool, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas