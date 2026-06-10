EEUU se enfrentará a Paraguay en un primer partido del Mundial lleno de presión

Antonee Robinson, de EE.UU., durante un entrenamiento

Estados Unidos se verá en la obligación de comenzar su camino en el Mundial con una victoria cuando reciba el viernes a ‌la menos favorita selección de ‌Paraguay, y cualquier resultado inferior probablemente suscitará inquietudes sobre las perspectivas de los coanfitriones del torneo.

Estados Unidos, en el puesto 17 del ranking de la FIFA, es el equipo mejor clasificado del Grupo D, mientras que Paraguay ocupa el puesto 41 entre las 48 selecciones del torneo y es el conjunto peor ubicado en una zona en la que también figuran Australia y Turquía.

Estados Unidos ​lleva una racha de ⁠tres victorias consecutivas ante los sudamericanos, incluido un 2-1 en un amistoso ‌en noviembre. Los equipos se enfrentaron en el Mundial de 1930, en ⁠un partido que ganó Estados Unidos.

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El Los Angeles ⁠Stadium de Inglewood estará a rebosar cuando los equipos salgan al campo y la escuadra local intentará sacudirse los nervios marcando pronto con un formidable ataque formado ⁠por Weston McKennie, Christian Pulisic y Folarin Balogun.

La defensa es su ​punto débil y el inexperto portero Matt Freese podría tener ‌que trabajar duro. Estados Unidos solo ‌ha mantenido la portería a cero en uno de sus últimos 13 ⁠partidos y ha encajado 11 goles en sus cuatro últimos encuentros.

Como coanfitrión, Estados Unidos no tuvo que clasificarse para el torneo, mientras que Paraguay debió superar la exigente eliminatoria de la Conmebol, en la que terminó en el último ​lugar de ‌los seis clasificados directos de Sudamérica.

"La Albirroja" regresa al Mundial por primera vez desde que cayó ante España en los cuartos de final de 2010.

Paraguay es, en muchos aspectos, lo opuesto a Estados Unidos, con una zaga física que intentará frenar el ataque rival, pero ⁠con una línea ofensiva que tiene dificultades para marcar, con 14 goles en 18 partidos durante la clasificación para el Mundial.

Paraguay tampoco podrá contar con su delantero Julio Enciso, que se perderá el primer partido por una lesión en el muslo.

"En este nivel no alcanza solamente con defender bien, sino que tenés que atacar bien, así que estamos entrenando la parte defensiva y ofensiva para que en lo futbolístico podamos ‌mostrar nuestra mejor versión", dijo el miércoles a periodistas el mediocampista paraguayo Damián Bobadilla.

La escuadra sudamericana depositará su confianza en el centrocampista Diego Gómez para crear ocasiones y lanzar peligrosos disparos desde lejos. El equipo también espera que el jugador de 23 años se haya recuperado por completo de la lesión de rodilla que ‌sufrió en abril.

Cobi Jones, que jugó en tres Mundiales con Estados Unidos, dijo que, aunque la victoria del local no es del todo necesaria en un torneo ampliado en ‌el que solo 16 ⁠de los 48 equipos serán eliminados durante la fase de grupos, sería fundamental para ayudar a reforzar la confianza.

"Así es ​como quieres empezar", dijo Jones a Reuters en Los Ángeles el martes. "No lo es todo, pero conseguir tres puntos al principio realmente mejora tus posibilidades y te consolida como líder del grupo".

Con información de Reuters