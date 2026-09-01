Dónde queda Las Rosas, el pueblo donde nació Leonardo Ponzio, DT de River

River Plate confirmó a Leonardo Ponzio como entrenador interino del plantel profesional tras la salida de Eduardo Coudet. El exfutbolista es uno de los máximos referentes históricos del Millonario por haber ganado la mayor cantidad de títulos con el club. Ahora, el exvolante vuelve a atraer las miradas y generar curiosidad.

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A dónde queda Las Rosas: el lugar donde nació Ponzio

Ponzio nació el 29 de enero de 1982 en Las Rosas, una ciudad cabecera del departamento Belgrano, en Santa Fe. El sitio se encuentra en la región centro-oeste de la provincia, sobre la Ruta Nacional 178, a unos 120 kilómetros al noroeste de Rosario y a aproximadamente 40 kilómetros del límite con la provincia de Córdoba a través de la Ruta Provincial 65.

La localidad, que supera los 13 mil habitantes, está vinculada a la antigua estancia Las Rosas, propiedad de Guillermo Kemmis. El sitio tuvo su impulso con la llegada del ferrocarril, que resultó determinante para la conformación urbana del pueblo, pero además es conocido por ser un terreno fértil para la actividad agropecuaria, en particular, hay producción de los cultivos de soja, trigo, maíz, sorgo y girasol.

Justamente que la economía local esté ligada de manera directa a la producción agropecuaria marcó la vida de Ponzio, quien desde joven mantuvo un vínculo estrecho con el campo a través de sus abuelos.

¿Cuál es el vínculo de Ponzio con el campo?

Al haber nacido en Las Rosas, su vida se vio marcada por el campo. Vivió en Santa Fe hasta los 14 años, a partir de los 2000 y hasta el 2003 jugó en Newell's Old Boys, después fue transferido a Real Zaragoza -hasta el 2006-, comenzó su carrera en River Plate, pero en 2009 volvió a Real Zaragoza y se quedó hasta el 2012 cuando decidió regresar y jugó hasta retirarse en 2021.

Sin embargo, Las Rosas fue un sitio al que siempre volvió y donde decidió vivir tras retirarse. "Soy de andar a caballo en las vacaciones. Tenemos un campo con mi familia. Mi viejo y mi vieja vienen del campo. Conozco todo y me gusta ver cuando siembran, pulverizan, cosechan. Lo parí de chico y me gusta mucho", había revelado en una entrevista.

Además, en reiteradas ocasiones reveló que jugaba al fútbol y con lo que ganaba compraba terrenos. "Mi lugar en el mundo es el campo, es donde me siento muy cómodo y a la vez es mi vida", llegó a decir en 2022. Actualmente, el exjugador tiene su propio establecimiento llamado "Los Abuelos" en Las Rosas.