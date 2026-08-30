Leonardo Ponzio: la edad y altura del DT de River

Leonardo Ponzio fue elegido para ser el entrenador interino de River Plate, tras la salida de Eduardo "Chacho" Coudet. La eliminación del Millonario en la Copa Sudamericana por penales frente a Independiente Santa Fe llevó a la renuncia del DT y obligó a la dirigencia a tomar una decisión rápida. Así, momentáneamente, el exfutbolista estará al frentre del equipo.

Cuántos años tiene y cuánto mide Leonardo Ponzio

Leonardo Ariel Ponzio nació el 29 de enero de 1982, por lo que actualmente tiene 44 años. El exfutbolista, apodado "el León" por su carácter combativo dentro de la cancha, forjó gran parte de su carrera deportiva en River Plate, club en el que se consagró campeón en múltiples ocasiones. Su trayectoria como capitán quedó marcada en la memoria de los hinchas, que hoy depositan en él buena parte de las expectativas para revertir el momento futbolístico del equipo.

En cuanto a su altura, de acuerdo al sitio especializado Transfermarkt, Ponzio mide 1,75 metro. Se trata de una contextura física que, durante su etapa como jugador, combinó con una destacada capacidad física y de recuperación en la mitad de la cancha, que lo transformaron en una pieza clave del mediocampo millonario durante años.

De jugador histórico a entrenador interino

Ponzio se retiró del futbol profesional en 2021, pero permaneció vinculado a River Plate a través de distintas tareas. Formó parte de la Secretaría Técnica del club junto a Enzo Francescoli, área encargada de evaluar incorporaciones para el plantel profesional. Actualmente, se desempeñaba en las divisiones inferiores de la institución, aunque los recientes cambios en la dirigencia derivaron en un reacomodamiento de roles.

Fue Stéfano Di Carlo, presidente de River Plate, quien confirmó que Ponzio quedará al frente del primer equipo junto a Marcelo "Pichi" Escudero, aunque aclaró que se trata únicamente de un interinato. Mientras tanto, la dirigencia trabaja en la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico definitivo, en medio de un pedido creciente de los hinchas para que el elegido sea Ramón Díaz.

El debut de Ponzio como entrenador está previsto para este domingo 30 de agosto, cuando River enfrente a Banfield en el Estadio Florencio Sola, en un partido clave para intentar reencauzar el rendimiento del equipo en el Torneo Clausura 2026, haciéndose cargo del plantel en uno de los momentos más difíciles.

Qué títulos ganó Ponzio como jugador de River