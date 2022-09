Leonardo Ponzio y la insólita excusa para no liquidar en el campo: "El país te hace ser así"

Leonardo Ponzio admitió que no liquida los granos en el campo y puso una insólita excusa para justificarlo. "El país te hace ser así", argumentó el ídolo de River.

Leonardo Ponzio, ídolo de River, expuso su postura con relación a un tema caliente de la política argentina: la liquidación o no de los granos por parte de un sector del campo nacional. En un contexto complejo por la volatilidad del valor del dólar con relación al peso, "El León" reveló sus ideas como hombre del ámbito rural.

El exfutbolista de 40 años, que se retiró en 2021, vive en Las Rosas, Santa Fe, donde pasa gran parte de su vida desde que se alejó de las canchas. Fuera del deporte y a la espera de alguna decisión con relación a su posible futuro como entrenador, formador o manager, "Leo" muestra en las redes sociales que transita las horas entre las vacas, los caballos, el pasto y los tractores en su provincia natal.

Ponzio, ídolo de River: "En el campo no liquido"

El exvolante fue entrevistado en Radio Mitre (AM 790) y reconoció que “sería muy necio decir que no es viable ser chacarero en Argentina". Además, manifestó: "La verdad, no me puedo quejar, pero dependés del clima y de como está el país. Siento que el campo es un gran motor para nuestro país”.

Ya con respecto al tema de los granos, tan controversial y en debate hace varias décadas a nivel nacional, el exfutbolista declaró: “No liquido. Me busco el mercado para que sea mejor para mí. El país te hace ser así, no es que yo no quiero que entren divisas...”. Consultado luego por su probable incursión en la política a corto o mediano plazo, expresó: "Todavía no tengo el coraje, me costaría. Hoy no tengo el valor, pero la edad te va llevando a hacer cosas”.

Ponzio suele definir al campo como su "lugar en el mundo", aunque aclaró que aún no sabe a qué dedicará de cara a 2023: “Primero quiero experimentar el mundo del futbol y después seguramente se me abrirá la cabeza”. También opinó que “Argentina es difícil porque el argentino es difícil” y añadió que “se perdió el orden desde arriba hacia abajo”. Incluso, aseveró que "se perdió la cultura del trabajo" debido a que “todo el mundo quiere todo ya”.

Ponzio asegura que su lugar en el mundo es "en el campo".

Ponzio, ídolo de River: "Jugaba al fútbol para comprar campos"

En una entrevista con Clarín en 2022, el ex Newell´s admitió que desde pequeño soñó con tener terrenos y pudo conseguirlo gracias a su éxito dentro de la cancha. “Cuando era chico, mis vacaciones eran ir al campo”, recalcó. “A la hora de invertir, sabía que tenía que tener un patrimonio. Siempre lo tuve presente y cuando tuve la posibilidad, no lo dudé", insistió.

Además, quien fue campeón del mundo con la Selección Argentina sub 20 en 2001 reiteró que "jugaba al fútbol para comprar campos" y profundizó: "Venían inversiones desde muchos lados, pero yo me quería meter en el sector agropecuario". El exmediocampista, que defendió la camiseta del "Millonario" durante 13 temporadas, amplió: "Así que cuando hacía unos ahorros, le avisaba a mi papá para que empezara a buscar campos. Lo que me daba más confianza y respaldo era que estaba invirtiendo para mi futuro, porque me inculcaron eso”.

A modo de comparación entre el deporte y el ámbito rural, el ex Zaragoza de España resaltó que "en el campo, si das más, hay más posibilidades de ganar. Al igual que en el fútbol, si vas para adelante, con un objetivo, seguramente lo consigas". Igualmente, aclaró que "son muy pocos los que llegan a ganar" y cerró: "Para mí la última etapa en River fue muy exitosa porque se fue atrás de eso. Hubo un esfuerzo. Y lo que tenés hay que valorarlo”.