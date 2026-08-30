Leonardo Ponzio bancó a Martínez Quarta tras la victoria de River: "Son momentos"

Leonardo Ponzio expresó su apoyo a Lucas Martínez Quarta después de su presentación como director técnico de River Plate en la victoria por 3 a 2 frente a Banfield. Consultado acerca del presente del defensor central, quien está en un bajo nivel y que fue uno de los principales apuntados luego de la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana, el ex volante no dudó en defenderlo de las críticas: "Son momentos", sentenció.

"Al 'Chino' lo veo bien, yo también lo viví en carne propia que a veces no salgan las cosas", comenzó el entrenador del 'Millonario', que asumió el cargo tras la salida de Eduardo Coudet y tuvo su presentación en el duelo correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura ante el 'Taladro'. "Lo conozco de chiquito, lo he criado. Tiene corazón por esta institución y siente todo mucho. Tiene calidad, es de selección, jugó en Europa… Son momentos".

Ponzio habló tras su debut como DT de River: "Estoy contento"

En la conferencia de prensa posterior al partido, Ponzio contó sus primeras sensaciones al frente del primer equipo desde el banco de suplentes: "Mis momentos de tomar decisiones en River fueron cada vez más locas. Estoy contento y feliz me debo a River y estoy para poner la cara".

Respecto del encuentro, el entrenador destacó el juego interior como una de las claves para imponerse: "Intentamos dominar y jugar por dentro para que les llegue a los de arriba. El 3-1 llegó en un buen momento, y después hubo mérito de ellos". Con esta victoria, River quedó undécimo en la Zona B con siete unidades, a tan sólo dos de meterse en puestos de playoffs, un presente alentador si se tiene en cuenta el pésimo arranque de campeonato con cuatro derrotas en las primeras cuatro jornadas.

Por otra parte, Ponzio resaltó el desgaste físico que atravesaron los titulares del plantel, la mayoría de los cuales estuvieron presentes en el empate por 1 a 1 frente a Independiente Santa Fe el pasado miércoles. "Es normal después de tanto trajín que se sienta un poco lo físico. Nuestro fútbol es muy dinámico", manifestó.

Por último, el DT se refirió a su llegada al cargo y la posibilidad de que el proyecto se extienda en base a los resultados que obtenga en esta recta final del 2026: "La palabra fue interinato así que habrá que respetarlo. Y todos los históricos que quieran estar conmigo en el cuerpo técnico bienvenidos serán".

El fixture de River en el Torneo Clausura 2026