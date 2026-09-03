Diego Milito rompió el silencio en plena crisis de Racing: sus frases más fuertes

Diego Milito rompió el silencio en plena crisis de Racing, que no encuentra el rumbo en el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino. El presidente del club de Avellaneda hizo autocrítica, defendió su concepto del "salto de calidad" prometido en la campaña y se refirió también a los refuerzos en los mercados de pases.

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Durante la rueda de prensa en la sala del estadio Presidente de Perón, el ídolo de la "Academia" habló de todo. De hecho, admitió que fue un error haberle renovado el contrato a Gustavo Costas como entrenador para luego echarlo, aseguró que siempre quieren repatriar a las exfiguras del club y declaró que entiende el enojo de los hinchas porque el equipo se ubica 22° en la tabla de posiciones anual.

Habló Milito en plena crisis de Racing: sus principales frases

La autocrítica por el momento del equipo

"Racing no puede estar más abajo en la tabla, pero honestamente creo que merecemos tener más puntos de los que tiene. Es un equipo en formación, con un cuerpo técnico nuevo".

"Hacemos autocrítica todos los días. Soy el máximo responsable como presidente del club. No nos gusta vernos así, pero estoy completamente confiado. Seguimos teniendo el tercer plantel más valorado de Argentina, después de River y Boca”.

La renovación errónea a Costas

"Con el diario del lunes, fue un error haberle renovado a Gustavo. Más allá de todo lo que uno quiere a Gustavo, en diciembre de 2025 veíamos que había un equipo que literalmente se tiraba de cabeza por él... En aquel momento, Gustavo nos pidió un contrato que realmente era muy difícil de alcanzar, por eso decidimos prorratear ese contrato a tres años, pero perdimos de vista el desgaste que genera un proceso de tanto tiempo de un entrenador con un plantel".

Diego Milito reconoció un error con Costas y habló del momento de Racing.

El trabajo de Juan Pablo Vojvoda

"Lo vemos trabajar al DT y estamos muy contentos. Los jugadores están felices con su forma de trabajar. Tenemos mejor futuro que presente. Se está armando un buen grupo. Tenemos que estar confiados en los resultados que nos puede dar este equipo".

El "salto de calidad" de Racing

"Cuando uno se refería a ‘salto de calidad’ hablaba de todo el club y no sólo del fútbol. Entiendo a la gente y sé lo que significa ganar y perder. Vengo de adentro de la cancha. Compramos un colegio, la educación es básica para nosotros. Nuestros chicos van a ir a un lugar apto y eso es salto de calidad. Vamos a inaugurar un centro de alto rendimiento en Ezeiza. Eso es salto de calidad. El Sub 18 está en España y poniendo nuestra marca en Europa. Y así puedo seguir. Eso es un salto de calidad. Nosotros no podemos traer jugadores de 20 millones de dólares. Todos los días voy a cuidar el patrimonio del club. Tengo ese compromiso. No nos vamos a endeudar porque ya viví el Racing de otra época".

El video interno que se filtró con los socios

"No me gustó que se haya filtrado el video porque era algo muy íntimo. A la gente la entiendo porque vengo desde adentro y nadie quiere ganar más que yo. Me enojo cuando no ganamos, pero creo que este equipo está en formación y en el futuro nos darán buenos resultados".

El desmantelamiento del plantel campeón

"Tuvimos una relación excelente con todos los jugadores que se fueron. Llegamos y lidiamos con un equipo campeón, que no es fácil... Vienen ofertas importantes para ellos y es difícil. Uno cuida el patrimonio. Los jugadores piden que los entendamos, pero yo tengo un compromiso con el socio".