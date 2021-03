Martín Liberman estalló por la marcha de Maradona

Miles de fanáticos de Diego Armando Maradona marcharon al Obelisco para reclamar justicia por la muerte de su ídolo, que se dio el pasado 25 de noviembre en medio de la incertidumbre por lo que ocurrió entre su familia, el entorno, los allegados y demás. Sin embargo, el periodista Martín Liberman se mostró en contra de la movilización y la criticó con dureza.

Sin embargo, más allá de lo que significó el Diez para millones de argentinos, también estuvieron aquellos críticos de siempre y en esta oportunidad apareció Martín Liberman, el periodista deportivo que estuvo hasta hace poco en la cadena televisiva Fox Sports y que liquidó a los que asistieron al histórico sitio de la Ciudad de Buenos Aires.

En su programa en FM Late 93.1, el colorado opinó: "Vi que hay una marcha pidiendo justicia por Maradona. La verdad es que no lo entiendo porque yo siento que la investigación va a fondo. La Justicia, como siempre, filtra todos los audios y se los da a Infobae y lo disfrazan de un gran hallazgo periodístico. Infobae es el medio más importante de la Argentina y tiene cosas que nosotros no tenemos".

"Yo no siento que haya que ir a marchar, siento que hay una causa que va a fondo contra (Leopoldo) Luque, contra los médicos, contra la psiquiatra y contra todos. La verdad es que no entiendo qué van a ir a pedir en la marcha. Para mí la Justicia está actuando a fondo", profundizó el comunicador que tuvo una muy buena relación con el crack a excepción de ciertos momentos con serias diferencias entre ambos.

La muerte de Diego Maradona en Argentina

Aquel día, alrededor de las 12 horas, se informó que uno de los mejores deportistas de todos los tiempos había sufrido un paro cardiorespiratorio y que lo intentaron reanimar con la asistencia de cuatro ambulancias en la casa de Tigre, a la que fue llevado también en forma polémica luego de haber salido de la internación cuando buena parte del cuerpo médico que trabajaba para él no estaba de acuerdo.

Por su parte, Liberman sentenció: "Si quieren recordar a Diego es maravilloso y yo iría también pero a mí me parece que la causa está marchando y justamente para la Justicia Diego no se murió, lo mataron, y por eso ha imputado a tanta gente. Por eso me cuesta entender el significado de la marcha".